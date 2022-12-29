https://crimea.ria.ru/20221229/kak-uchastnikam-svo-poluchit-zemlyu-v-krymu-dokumenty-i-poryadok-1126202706.html

Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядок

Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядок - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядок

Власти Крыма утвердили порядок предоставления земельных участков крымчанам, участвующим в специальной военной операции на Украине. Порядком установлены... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T20:54

2022-12-29T20:54

2022-12-29T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма утвердили порядок предоставления земельных участков крымчанам, участвующим в специальной военной операции на Украине. Порядком установлены необходимые для оформления документы, а также способы их подачи. Об этом в четверг сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.В документе уточняется, что кроме заявления, военнослужащим необходимо подготовить копии паспорта, удостоверение ветерана боевых действий и подлинник справки, подтверждающий участие в спецоперации. Сообщается, что такая справка может быть выдана командованием воинских частей по месту прохождения службы."Для членов семьи пакет документов больше, в том числе необходимо подтвердить родство с участником СВО", — предупредил глава региона.Если заявление будет подано "лицом не уполномоченным на осуществление таких действий", его, согласно порядку, не примут. Также основаниями для отказа являются несоответствие документов, отсутствие подписи заявителя или его представителя и несоответствие заявителя установленным требованиям.Подробнее с порядком получения земли в Крыму участниками СВО можно ознакомиться на сайте правительства республики.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Госсовет РК 14 декабря принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное предоставление земельных участков. В случае гибели военных землю могут получить члены их семей.Позже, президент России Владимир Путин подписалраспоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВООсобенности закона о поддержке участников спецоперации в СевастополеАксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионов

https://crimea.ria.ru/20221229/putin-podpisal-ukaz-o-vyplatakh-komandirovannym-v-novye-regiony-rf-1126198446.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, сергей аксенов, крым, закон и право, новости крыма, общество