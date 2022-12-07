https://crimea.ria.ru/20221207/aksenov-poobeschal-vyplaty-za-uchastie-v-svo-dobrovoltsam-iz-drugikh-regionov-1125741409.html

Аксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионов

Аксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионов - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Аксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионов

Добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T17:48

2022-12-07T17:48

2022-12-07T17:48

сергей аксенов

частичная мобилизация

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики. Такое заявление на совещании по проблемным вопросам Кировского района сделал глава РК Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что по вопросам выплат республика работает в контакте с Минобороны России. Также, по его словам, продолжается работа в части снабжения бойцов в зоне СВО необходимой амуницией:Ранее Крымские власти приняли решение единоразово выплатить каждому из призванных крымчан по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20221207/putin-otvetil-na-vopros-o-novoy-mobilizatsii-v-rossii-1125737097.html

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2022

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сергей аксенов, частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, крым, новости крыма