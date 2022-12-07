Аксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионов
Аксенов пообещал выплаты добровольцам из других регионов, уходившим на СВО из Крыма
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики. Такое заявление на совещании по проблемным вопросам Кировского района сделал глава РК Сергей Аксенов.
"Добровольцы из других субъектов РФ, которые уходили с территории Республики Крым, тоже должны рассчитывать на нашу республиканскую выплату. И крымчане, которые уходили их других регионов — пишут из Волгограда, Ростова", — сказал Аксенов на совещании.
Он подчеркнул, что по вопросам выплат республика работает в контакте с Минобороны России. Также, по его словам, продолжается работа в части снабжения бойцов в зоне СВО необходимой амуницией:
"Сейчас 4 тыс. пар хорошей зимней обуви пришло, на подходе бронежилеты и каски. Все будут средствами защиты укомплектованы в полном объеме. В остальном семьи всех, кто участвует в СВО необходимо охватить повышенным вниманием. Семьям погибших ребят — особое внимание", — поручил глава региона.
Ранее Крымские власти приняли решение единоразово выплатить каждому из призванных крымчан по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.