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Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО
Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма,... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T16:56
2022-12-19T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.Согласно документу, на бесплатные участки в Крыму Севастополе и Подмосковье также могут претендовать члены семей военнослужащих, которые погибли вследствие ранения или заболевания, полученного в ходе спецоперации.Глава государства также поручил правительству РФ обеспечить заключение соответствующих соглашений с руководителями Крыма, Севастополя и Подмосковья.Согласно закону, для получения участков ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории Республики Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Госсовет РК 14 декабря принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное предоставление земельных участков. В случае гибели военных землю могут получить члены их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВООсобенности закона о поддержке участников спецоперации в СевастополеАксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионов
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), крым, новости, новости крыма, армия и флот, соцзащита, республика крым, общество
Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО

Путин рекомендовал Крыму и Севастополю бесплатно выделять земельные участки героям СВО

16:56 19.12.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПутин рекомендовал Крыму и Севастополю бесплатно выделять земельные участки героям СВО
Путин рекомендовал Крыму и Севастополю бесплатно выделять земельные участки героям СВО
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.
"Рекомендовать органам государственной власти Московской области, Республики Крым и города Севастополя принять законодательные акты, устанавливающие случаи предоставления в собственность бесплатно военнослужащим, награжденным государственными наградами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции,… земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", – говорится в распоряжении.
Согласно документу, на бесплатные участки в Крыму Севастополе и Подмосковье также могут претендовать члены семей военнослужащих, которые погибли вследствие ранения или заболевания, полученного в ходе спецоперации.
Глава государства также поручил правительству РФ обеспечить заключение соответствующих соглашений с руководителями Крыма, Севастополя и Подмосковья.
Согласно закону, для получения участков ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории Республики Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Госсовет РК 14 декабря принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное предоставление земельных участков. В случае гибели военных землю могут получить члены их семей.
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