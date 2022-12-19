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Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО

Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма,... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T16:56

2022-12-19T16:56

2022-12-19T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.Согласно документу, на бесплатные участки в Крыму Севастополе и Подмосковье также могут претендовать члены семей военнослужащих, которые погибли вследствие ранения или заболевания, полученного в ходе спецоперации.Глава государства также поручил правительству РФ обеспечить заключение соответствующих соглашений с руководителями Крыма, Севастополя и Подмосковья.Согласно закону, для получения участков ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории Республики Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Госсовет РК 14 декабря принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное предоставление земельных участков. В случае гибели военных землю могут получить члены их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВООсобенности закона о поддержке участников спецоперации в СевастополеАксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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