https://crimea.ria.ru/20221208/osobennosti-zakona-o-podderzhke-uchastnikov-spetsoperatsii-v-sevastopole-1125751735.html

Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе

Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе

Закон о социальной поддержке участников спецоперации в Севастополе поможет обеспечить бойцов и их близких государственной помощью до того, как они получат... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T13:52

2022-12-08T13:52

2022-12-08T13:54

севастополь

специальная военная операция рф на украине

соцзащита

общество

закон и право

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Закон о социальной поддержке участников спецоперации в Севастополе поможет обеспечить бойцов и их близких государственной помощью до того, как они получат удостоверения ветеранов боевых действий и станут федеральными льготниками. Об этом сообщил замгубернатора Александр Кулагин.Госдума РФ уже внесла ряд изменений в пятый федеральный закон о ветеранах, в частности, все участники спецоперации, среди которых военнослужащие по контракту, мобилизованные и добровольцы, получат звание ветерана боевых действий.Однако это произойдет не сразу и до того момента меры социальной поддержки для указанных категорий севастопольцев обеспечит принятый закон, пояснил Кулагин."То есть пока они не получат удостоверения ветеранов боевых действий мы здесь, в городе Севастополе, будем обеспечивать те меры соцподдержки, которые предоставляет 5-й федеральный закон о ветеранах", – пояснил Кулагин.Он добавил, что в документ также включены меры поддержки, которые не предусмотрены на федеральном уровне. Это бесплатный проезд и юридическая помощь, обеспечение отдыхом, оздоровлением и бесплатным питанием детей участников СВО в школах, а также право на бесплатное получение земельного участка.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал старт приема документов на получение льгот для участников СВО и их семей в соответствии с недавно принятым региональным законом о дополнительных мерах поддержки. Еще по теме:Как севастопольцы помогают бойцам СВОАксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионовЛьготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект

https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-opredelilis-s-posobiyami-dlya-detey-mobilizovannykh-1125601547.html

https://crimea.ria.ru/20221025/v-sevastopole-uchastnikam-svo-vydelyat-zemlyu-iz-fonda-kompleksnogo-razvitiya-1125069781.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, специальная военная операция рф на украине, соцзащита, общество, закон и право