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Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе
Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе
Закон о социальной поддержке участников спецоперации в Севастополе поможет обеспечить бойцов и их близких государственной помощью до того, как они получат... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T13:52
2022-12-08T13:54
севастополь
специальная военная операция рф на украине
соцзащита
общество
закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Закон о социальной поддержке участников спецоперации в Севастополе поможет обеспечить бойцов и их близких государственной помощью до того, как они получат удостоверения ветеранов боевых действий и станут федеральными льготниками. Об этом сообщил замгубернатора Александр Кулагин.Госдума РФ уже внесла ряд изменений в пятый федеральный закон о ветеранах, в частности, все участники спецоперации, среди которых военнослужащие по контракту, мобилизованные и добровольцы, получат звание ветерана боевых действий.Однако это произойдет не сразу и до того момента меры социальной поддержки для указанных категорий севастопольцев обеспечит принятый закон, пояснил Кулагин."То есть пока они не получат удостоверения ветеранов боевых действий мы здесь, в городе Севастополе, будем обеспечивать те меры соцподдержки, которые предоставляет 5-й федеральный закон о ветеранах", – пояснил Кулагин.Он добавил, что в документ также включены меры поддержки, которые не предусмотрены на федеральном уровне. Это бесплатный проезд и юридическая помощь, обеспечение отдыхом, оздоровлением и бесплатным питанием детей участников СВО в школах, а также право на бесплатное получение земельного участка.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал старт приема документов на получение льгот для участников СВО и их семей в соответствии с недавно принятым региональным законом о дополнительных мерах поддержки. Еще по теме:Как севастопольцы помогают бойцам СВОАксенов пообещал выплаты за участие в СВО добровольцам из других регионовЛьготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект
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севастополь, специальная военная операция рф на украине, соцзащита, общество, закон и право
Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе

Власти Севастополя разъяснили суть закона о мерах соцподдержки участников спецоперации

13:52 08.12.2022 (обновлено: 13:54 08.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец на передовой линии СВО
Боец на передовой линии СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Закон о социальной поддержке участников спецоперации в Севастополе поможет обеспечить бойцов и их близких государственной помощью до того, как они получат удостоверения ветеранов боевых действий и станут федеральными льготниками. Об этом сообщил замгубернатора Александр Кулагин.
Госдума РФ уже внесла ряд изменений в пятый федеральный закон о ветеранах, в частности, все участники спецоперации, среди которых военнослужащие по контракту, мобилизованные и добровольцы, получат звание ветерана боевых действий.
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Однако это произойдет не сразу и до того момента меры социальной поддержки для указанных категорий севастопольцев обеспечит принятый закон, пояснил Кулагин.
"То есть пока они не получат удостоверения ветеранов боевых действий мы здесь, в городе Севастополе, будем обеспечивать те меры соцподдержки, которые предоставляет 5-й федеральный закон о ветеранах", – пояснил Кулагин.
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Он добавил, что в документ также включены меры поддержки, которые не предусмотрены на федеральном уровне. Это бесплатный проезд и юридическая помощь, обеспечение отдыхом, оздоровлением и бесплатным питанием детей участников СВО в школах, а также право на бесплатное получение земельного участка.

"Независимо от того, получит ли боец статус ветерана боевых действий как федеральный льготник, меры социальной поддержки для него и его семьи будут обеспечены нашим субъектовым законом. Как только он вступит в силу, будут приняты постановления правительства, определяющие порядок обеспечения всеми мерами поддержки, и в полной мере можно будет уже применять их все", – заключил Кулагин.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал старт приема документов на получение льгот для участников СВО и их семей в соответствии с недавно принятым региональным законом о дополнительных мерах поддержки.
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