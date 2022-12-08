Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе
Власти Севастополя разъяснили суть закона о мерах соцподдержки участников спецоперации
13:52 08.12.2022 (обновлено: 13:54 08.12.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец на передовой линии СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Закон о социальной поддержке участников спецоперации в Севастополе поможет обеспечить бойцов и их близких государственной помощью до того, как они получат удостоверения ветеранов боевых действий и станут федеральными льготниками. Об этом сообщил замгубернатора Александр Кулагин.
Госдума РФ уже внесла ряд изменений в пятый федеральный закон о ветеранах, в частности, все участники спецоперации, среди которых военнослужащие по контракту, мобилизованные и добровольцы, получат звание ветерана боевых действий.
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Однако это произойдет не сразу и до того момента меры социальной поддержки для указанных категорий севастопольцев обеспечит принятый закон, пояснил Кулагин.
"То есть пока они не получат удостоверения ветеранов боевых действий мы здесь, в городе Севастополе, будем обеспечивать те меры соцподдержки, которые предоставляет 5-й федеральный закон о ветеранах", – пояснил Кулагин.
Он добавил, что в документ также включены меры поддержки, которые не предусмотрены на федеральном уровне. Это бесплатный проезд и юридическая помощь, обеспечение отдыхом, оздоровлением и бесплатным питанием детей участников СВО в школах, а также право на бесплатное получение земельного участка.
"Независимо от того, получит ли боец статус ветерана боевых действий как федеральный льготник, меры социальной поддержки для него и его семьи будут обеспечены нашим субъектовым законом. Как только он вступит в силу, будут приняты постановления правительства, определяющие порядок обеспечения всеми мерами поддержки, и в полной мере можно будет уже применять их все", – заключил Кулагин.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал старт приема документов на получение льгот для участников СВО и их семей в соответствии с недавно принятым региональным законом о дополнительных мерах поддержки.
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