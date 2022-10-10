https://crimea.ria.ru/20221010/lgoty-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-v-sevastopole-zakonoproekt-1124807722.html

Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект

Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект

Проект закона Севастополя о дополнительной социальной помощи и поддержке участников спецоперации и членов их семей находится в высокой степени готовности и... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T16:47

2022-10-10T16:47

2022-10-10T16:47

севастополь

частичная мобилизация

общество

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Проект закона Севастополя о дополнительной социальной помощи и поддержке участников спецоперации и членов их семей находится в высокой степени готовности и может быть одобрен правительством уже через два дня. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он напомнил, что предусмотренные льготы получат все участники СВО – как призванные в рамках частичной мобилизации, так и добровольцы.Как уточнила начальник управления правовой работы губернатора и правительства Севастополя Вита Романив, на аналогичную дополнительную социальную поддержку и льготы могут рассчитывать также члены семей погибших или умерших участников специальной военной операции.Такая поддержка включает в себя: Кроме того, члены семей погибших участников СВО, согласно документу, получат право бесплатного проезда во всех городских видах транспорта, бесплатную продленку в школах для детей и бесплатные социальные услуги "в форме обслуживания на дому для тех граждан, которые нуждаются в таком дополнительном уходе".По словам губернатора, сразу после согласования документ будет внесен на рассмотрение законодательного собрания города. "Закон в высокой степени проработан, осталось уточнить по спискам – с военкоматом, воинскими частями, чтобы мы финансовое обоснование дополнительно сделали. Если завтра вечером будет готово, тогда проведем заседание правительства. Если нет, тогда на стандартном очередном заседании в четверг примем этот законопроект", – сказал губернатор.Ранее правительство Севастополя анонсировало предоставление дополнительных льгот всем севастопольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, в том числе выплат каждому участнику СВО 200 тысяч рублей.Об аналогичной мере поддержки ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

https://crimea.ria.ru/20221006/uchastniki-svo-iz-sevastopolya-poluchat-zemlyu-i-po-200-tys-rubley-1124739400.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, частичная мобилизация, общество, михаил развожаев