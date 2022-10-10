https://crimea.ria.ru/20221010/lgoty-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-v-sevastopole-zakonoproekt-1124807722.html
Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект
Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект
Проект закона Севастополя о дополнительной социальной помощи и поддержке участников спецоперации и членов их семей находится в высокой степени готовности и... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:47
2022-10-10T16:47
2022-10-10T16:47
севастополь
частичная мобилизация
общество
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Проект закона Севастополя о дополнительной социальной помощи и поддержке участников спецоперации и членов их семей находится в высокой степени готовности и может быть одобрен правительством уже через два дня. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он напомнил, что предусмотренные льготы получат все участники СВО – как призванные в рамках частичной мобилизации, так и добровольцы.Как уточнила начальник управления правовой работы губернатора и правительства Севастополя Вита Романив, на аналогичную дополнительную социальную поддержку и льготы могут рассчитывать также члены семей погибших или умерших участников специальной военной операции.Такая поддержка включает в себя: Кроме того, члены семей погибших участников СВО, согласно документу, получат право бесплатного проезда во всех городских видах транспорта, бесплатную продленку в школах для детей и бесплатные социальные услуги "в форме обслуживания на дому для тех граждан, которые нуждаются в таком дополнительном уходе".По словам губернатора, сразу после согласования документ будет внесен на рассмотрение законодательного собрания города. "Закон в высокой степени проработан, осталось уточнить по спискам – с военкоматом, воинскими частями, чтобы мы финансовое обоснование дополнительно сделали. Если завтра вечером будет готово, тогда проведем заседание правительства. Если нет, тогда на стандартном очередном заседании в четверг примем этот законопроект", – сказал губернатор.Ранее правительство Севастополя анонсировало предоставление дополнительных льгот всем севастопольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, в том числе выплат каждому участнику СВО 200 тысяч рублей.Об аналогичной мере поддержки ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
https://crimea.ria.ru/20221006/uchastniki-svo-iz-sevastopolya-poluchat-zemlyu-i-po-200-tys-rubley-1124739400.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, частичная мобилизация, общество, михаил развожаев
Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект
Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: что предусмотрено законопроектом
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Проект закона Севастополя о дополнительной социальной помощи и поддержке участников спецоперации и членов их семей находится в высокой степени готовности и может быть одобрен правительством уже через два дня. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он напомнил, что предусмотренные льготы получат все участники СВО – как призванные в рамках частичной мобилизации, так и добровольцы.
Как уточнила начальник управления правовой работы губернатора и правительства Севастополя Вита Романив, на аналогичную дополнительную социальную поддержку и льготы могут рассчитывать также члены семей погибших или умерших участников специальной военной операции.
Такая поддержка включает в себя:
—компенсацию 50% расходов на оплату ЖКХ,
—прием детей в государственные детсады в первоочередном порядке и освобождение от уплаты за их посещение,
—обеспечение детей бесплатным питанием в школах и услугами на оздоровление,
—бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы и содействие в их трудоустройстве,
—предоставление в собственность земельных участков из числа имеющихся в собственности города.
Кроме того, члены семей погибших участников СВО, согласно документу, получат право бесплатного проезда во всех городских видах транспорта, бесплатную продленку в школах для детей и бесплатные социальные услуги "в форме обслуживания на дому для тех граждан, которые нуждаются в таком дополнительном уходе".
"Также у нас есть меры социальной поддержки, которые мы указываем отдельно на основании выделения из резервного фонда – это выплаты 1 миллион рублей погибшим и 200 тысяч рублей гражданам, которые были мобилизованы в рамках частичной мобилизации", – напомнила Романив.
По словам губернатора, сразу после согласования документ будет внесен на рассмотрение законодательного собрания города.
"Закон в высокой степени проработан, осталось уточнить по спискам – с военкоматом, воинскими частями, чтобы мы финансовое обоснование дополнительно сделали. Если завтра вечером будет готово, тогда проведем заседание правительства. Если нет, тогда на стандартном очередном заседании в четверг примем этот законопроект", – сказал губернатор.
Ранее правительство Севастополя анонсировало
предоставление дополнительных льгот всем севастопольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, в том числе выплат каждому участнику СВО 200 тысяч рублей.
Об аналогичной мере поддержки ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов.