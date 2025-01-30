https://crimea.ria.ru/20250130/v-krymu-zagruzka-sanatoriev-v-yanvare-dostigla-80-1143803880.html

В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80%

В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80% - РИА Новости Крым, 30.01.2025

В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80%

Спрос на медицинский туризм в Крыму уверенно растет, что доказывает загрузка санаториев в Сакском районе в январе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T20:33

2025-01-30T20:33

2025-01-30T20:33

радио "спутник в крыму"

крым

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роман тихончук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Спрос на медицинский туризм в Крыму уверенно растет, что доказывает загрузка санаториев в Сакском районе в январе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета республики по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, особой популярностью у туристов пользуется комплекс услуг "все включено": такие объекты размещения загружены с мая по октябрь. При этом огромные обороты набирает медицинский туризм, подчеркнул Тихончук.Достижения санаторно-курортного комплекса Крыма доказывают, что у региона большое будущее как у всероссийской здравницы и лучшего курорта России, считает он."Уверен, у нас есть для этого все инструменты и возможности. Природа, которой одарен наш полуостров, – земля, природные ресурсы, целебные бальнеологические факторы, – это наш актив. И мы его будем использовать для той цели, чтобы Крым был лучшим регионом для отдыха", – сказал Тихончук.Об этом свидетельствует и количество вложенных в санаторно-курортную сферу инвестиций, отметил он. Условия во многих санаториях и отелях республики уже не уступают Египту и Турции. И туристический кластер Крыма активно движется к такому формату работы, чтобы при оценке туруслуг на полуострове речь велась не о высоком сезоне, а об отдыхе здесь 365 дней в году 24 на 7.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инвесторы восстановят советские санаторииСколько туристов едут лечиться в КрымРоссийские туристы выбирают Крым для раннего бронирования

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сакский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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