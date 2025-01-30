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В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80% - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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https://crimea.ria.ru/20250130/v-krymu-zagruzka-sanatoriev-v-yanvare-dostigla-80-1143803880.html
В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80%
В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80% - РИА Новости Крым, 30.01.2025
В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80%
Спрос на медицинский туризм в Крыму уверенно растет, что доказывает загрузка санаториев в Сакском районе в январе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T20:33
2025-01-30T20:33
радио "спутник в крыму"
крым
санатории крыма
роман тихончук
отдых
отдых в крыму
оздоровление в крыму
новости крыма
инвестиции
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Спрос на медицинский туризм в Крыму уверенно растет, что доказывает загрузка санаториев в Сакском районе в январе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета республики по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, особой популярностью у туристов пользуется комплекс услуг "все включено": такие объекты размещения загружены с мая по октябрь. При этом огромные обороты набирает медицинский туризм, подчеркнул Тихончук.Достижения санаторно-курортного комплекса Крыма доказывают, что у региона большое будущее как у всероссийской здравницы и лучшего курорта России, считает он."Уверен, у нас есть для этого все инструменты и возможности. Природа, которой одарен наш полуостров, – земля, природные ресурсы, целебные бальнеологические факторы, – это наш актив. И мы его будем использовать для той цели, чтобы Крым был лучшим регионом для отдыха", – сказал Тихончук.Об этом свидетельствует и количество вложенных в санаторно-курортную сферу инвестиций, отметил он. Условия во многих санаториях и отелях республики уже не уступают Египту и Турции. И туристический кластер Крыма активно движется к такому формату работы, чтобы при оценке туруслуг на полуострове речь велась не о высоком сезоне, а об отдыхе здесь 365 дней в году 24 на 7.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инвесторы восстановят советские санаторииСколько туристов едут лечиться в КрымРоссийские туристы выбирают Крым для раннего бронирования
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РИА Новости Крым
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крым, санатории крыма, роман тихончук, отдых, отдых в крыму, оздоровление в крыму, новости крыма, инвестиции, сакский район, сакская лечебная грязь
В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80%

В Крыму санатории Сакского района загружены в январе на 80% – власти

20:33 30.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСанаторное лечение
Санаторное лечение - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Спрос на медицинский туризм в Крыму уверенно растет, что доказывает загрузка санаториев в Сакском районе в январе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета республики по курортам и туризму Роман Тихончук.
По его словам, особой популярностью у туристов пользуется комплекс услуг "все включено": такие объекты размещения загружены с мая по октябрь. При этом огромные обороты набирает медицинский туризм, подчеркнул Тихончук.
"У нас есть и большой спектр медицинских услуг. И сегодня курорты, грязевые санатории Сакского региона в январе загружены на более чем 80%", – сказал Тихончук.
Достижения санаторно-курортного комплекса Крыма доказывают, что у региона большое будущее как у всероссийской здравницы и лучшего курорта России, считает он.
"Уверен, у нас есть для этого все инструменты и возможности. Природа, которой одарен наш полуостров, – земля, природные ресурсы, целебные бальнеологические факторы, – это наш актив. И мы его будем использовать для той цели, чтобы Крым был лучшим регионом для отдыха", – сказал Тихончук.
Об этом свидетельствует и количество вложенных в санаторно-курортную сферу инвестиций, отметил он. Условия во многих санаториях и отелях республики уже не уступают Египту и Турции. И туристический кластер Крыма активно движется к такому формату работы, чтобы при оценке туруслуг на полуострове речь велась не о высоком сезоне, а об отдыхе здесь 365 дней в году 24 на 7.
"Поэтому планка в 10 миллионов туристов спокойно нами будет достигнута в ближайшей перспективе", – резюмировал Тихончук.
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