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Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовину - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовину
Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовину - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовину
Демонтаж танкера "Волгонефть-239" выполнен наполовину, на переработку сдали более 350 тонн металла. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T14:28
2025-02-21T14:28
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
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экология
минтранс россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Демонтаж танкера "Волгонефть-239" выполнен наполовину, на переработку сдали более 350 тонн металла. Об этом сообщает Минтранс России.Все работы с кормовой частью будут закончены до конца марта, указали в ведомстве.Также продолжается поиск и подъем мазута у побережья Анапы и Темрюка. Всего собрано более около 40 тонн нефтесодержащих отходов."За три дня в районе причала Джемете объединенной группировкой водолазов собрано 100 мешков мазута общей массой 5 тонн. Всего было обследовано 420 тысяч квадратных метров дна. В районе причала Витязево поднято 186 мешков мазута общей массой 9,3 тонны", - говорится в сообщении.В правительстве РФ по итогам еженедельного заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС сообщили, что на всех пляжных территориях Краснодарского края лабораториями Роспотребнадзора ведется анализ проб грунта и песка. "До 1 марта будет проведена предварительная оценка соответствия пострадавших пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. Решения об их открытии и формате летнего туристического сезона будут приниматься только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора", - подчеркнули в кабмине.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом пескаКогда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжиВ Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, черное море, экология, минтранс россии, новости
Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовину

На демонтаже танкера "Волгонефть-239" приступили к последнему этапу разделки кормы

14:28 21.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДемонтаж танкера "Волгонефть-239" в Краснодарском крае
Демонтаж танкера Волгонефть-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Демонтаж танкера "Волгонефть-239" выполнен наполовину, на переработку сдали более 350 тонн металла. Об этом сообщает Минтранс России.
"Идет заключительный этап разделки кормовой части судна. До этого специалисты откачали весь груз из резервуаров танкера, сняли судовое оборудование и демонтировали надстройку", - говорится в сообщении.
Все работы с кормовой частью будут закончены до конца марта, указали в ведомстве.
Также продолжается поиск и подъем мазута у побережья Анапы и Темрюка. Всего собрано более около 40 тонн нефтесодержащих отходов.
"За три дня в районе причала Джемете объединенной группировкой водолазов собрано 100 мешков мазута общей массой 5 тонн. Всего было обследовано 420 тысяч квадратных метров дна. В районе причала Витязево поднято 186 мешков мазута общей массой 9,3 тонны", - говорится в сообщении.
В правительстве РФ по итогам еженедельного заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС сообщили, что на всех пляжных территориях Краснодарского края лабораториями Роспотребнадзора ведется анализ проб грунта и песка.
"До 1 марта будет проведена предварительная оценка соответствия пострадавших пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. Решения об их открытии и формате летнего туристического сезона будут приниматься только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора", - подчеркнули в кабмине.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореЧерное мореЭкологияМинтранс РоссииНовости
 
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