https://crimea.ria.ru/20250221/tanker-volgoneft-239-uzhe-razobrali-napolovinu--1144374321.html

Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовину

Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовину - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовину

Демонтаж танкера "Волгонефть-239" выполнен наполовину, на переработку сдали более 350 тонн металла. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T14:28

2025-02-21T14:28

2025-02-21T14:28

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

черное море

экология

минтранс россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144374205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87a91f52b7080657a1ffc02516f17cdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Демонтаж танкера "Волгонефть-239" выполнен наполовину, на переработку сдали более 350 тонн металла. Об этом сообщает Минтранс России.Все работы с кормовой частью будут закончены до конца марта, указали в ведомстве.Также продолжается поиск и подъем мазута у побережья Анапы и Темрюка. Всего собрано более около 40 тонн нефтесодержащих отходов."За три дня в районе причала Джемете объединенной группировкой водолазов собрано 100 мешков мазута общей массой 5 тонн. Всего было обследовано 420 тысяч квадратных метров дна. В районе причала Витязево поднято 186 мешков мазута общей массой 9,3 тонны", - говорится в сообщении.В правительстве РФ по итогам еженедельного заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС сообщили, что на всех пляжных территориях Краснодарского края лабораториями Роспотребнадзора ведется анализ проб грунта и песка. "До 1 марта будет проведена предварительная оценка соответствия пострадавших пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. Решения об их открытии и формате летнего туристического сезона будут приниматься только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора", - подчеркнули в кабмине.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом пескаКогда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжиВ Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, черное море, экология, минтранс россии, новости