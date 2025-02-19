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С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка
С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 19.02.2025
С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка
Более 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с побережья Крыма, Севастополя и Кубани с начала работ по ликвидации последствий крушения... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T10:25
2025-02-19T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 фев - РИА Новости Крым. Более 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с побережья Крыма, Севастополя и Кубани с начала работ по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В частности, в Крыму обследуют 525 километров берега, очищено 215, собрано 722 тонны загрязненного песка и грунта. В Севастополе мониторят 165 километров пляжей, собрано и вывезено 665,5 тонны загрязнений. На Кубани продолжают поверять 265 километров побережья - собрано более 185 тысяч тонн загрязнений.В акватории Черного моря к этому времени обследовано более 8 тысяч квадратных километров. Водолазы совершили 712 спусков, собрано 950 мешков с нефтесодержащими отходами - к этой работе привлекли баржу. Мониторинг продолжают авиация, беспилотники, морские суда и катера. Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжиВ Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунтСуд назначил штраф владельцу танкера "Волгонефть-239"
https://crimea.ria.ru/20250201/shest-popytok-podkhoda--kak-spasali-lyudey-s-volgonefti-212-1143842409.html
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология, крым, севастополь, краснодарский край, новости, новости крыма
С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка

С берегов Крыма и Кубани убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта

10:25 19.02.2025 (обновлено: 10:28 19.02.2025)
 
© МЧС РоссииМониторинг побережья Крыма после разлива мазута
Мониторинг побережья Крыма после разлива мазута
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 фев - РИА Новости Крым. Более 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с побережья Крыма, Севастополя и Кубани с начала работ по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Всего с начала работ очищено свыше 359 километров берега, собрано более 186,8 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения больше 144,7 тысяч тонн, просеяно вибрационной установкой свыше 31,2 тыс. тонн", - привели в ведомстве общие цифры по побережью Черного моря.
В частности, в Крыму обследуют 525 километров берега, очищено 215, собрано 722 тонны загрязненного песка и грунта.
В Севастополе мониторят 165 километров пляжей, собрано и вывезено 665,5 тонны загрязнений.
На Кубани продолжают поверять 265 километров побережья - собрано более 185 тысяч тонн загрязнений.
"Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал с защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута. При очистке проводится ревизия и замена вышедших из строя сетей", - уточняют в МЧС.
В акватории Черного моря к этому времени обследовано более 8 тысяч квадратных километров. Водолазы совершили 712 спусков, собрано 950 мешков с нефтесодержащими отходами - к этой работе привлекли баржу.
Мониторинг продолжают авиация, беспилотники, морские суда и катера. Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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