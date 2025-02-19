https://crimea.ria.ru/20250219/s-chernomorskikh-plyazhey-ubrali-186-tysyach-tonn-zagryaznennogo-mazutom-peska-1144298429.html

С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка

С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 19.02.2025

С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка

Более 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с побережья Крыма, Севастополя и Кубани с начала работ по ликвидации последствий крушения... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T10:25

2025-02-19T10:25

2025-02-19T10:28

разлив мазута

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СИМФЕРОПОЛЬ,19 фев - РИА Новости Крым. Более 186 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с побережья Крыма, Севастополя и Кубани с начала работ по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В частности, в Крыму обследуют 525 километров берега, очищено 215, собрано 722 тонны загрязненного песка и грунта. В Севастополе мониторят 165 километров пляжей, собрано и вывезено 665,5 тонны загрязнений. На Кубани продолжают поверять 265 километров побережья - собрано более 185 тысяч тонн загрязнений.В акватории Черного моря к этому времени обследовано более 8 тысяч квадратных километров. Водолазы совершили 712 спусков, собрано 950 мешков с нефтесодержащими отходами - к этой работе привлекли баржу. Мониторинг продолжают авиация, беспилотники, морские суда и катера. Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжиВ Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунтСуд назначил штраф владельцу танкера "Волгонефть-239"

https://crimea.ria.ru/20250201/shest-popytok-podkhoda--kak-spasali-lyudey-s-volgonefti-212-1143842409.html

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