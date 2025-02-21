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Освобождено семь населенных пунктов: итоги СВО за неделю

Освобождено семь населенных пунктов: итоги СВО за неделю - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Освобождено семь населенных пунктов: итоги СВО за неделю

За неделю с 15 по 21 февраля Вооруженные силы Российской Федерации освободили семь населенных пунктов и значительно продвинулись вглубь обороны противника... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T14:12

2025-02-21T14:12

2025-02-21T14:18

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. За неделю с 15 по 21 февраля Вооруженные силы Российской Федерации освободили семь населенных пунктов и значительно продвинулись вглубь обороны противника. Потери ВСУ за это время составили до 9235 человек. Уничтожено 24 склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" с 15 по 21 февраля вели наступательные действия в Курской области, в результате чего был освобожден населенный пункт Свердликово. Продолжались бои на Харьковском направлении.За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков, 137 боевых бронированных машин (ББМ) и более двухсот других единиц техники.Группировка войск "Запад" за этот же период освободили населенные пункты Фиголевка Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики. На этом направлении противник потерял свыше 1315 военнослужащих, 15 ББМ, 85 единиц другой техники и 11 складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, в результате боев ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 ББМ, более сорока единиц техники и семь полевых складов боеприпасов.Военнослужащие группировки "Центр" продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка в ДНР. Потери ВСУ при этом составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, 28 ББМ и более восьмидесяти едини другой техники.Группировка "Восток" продолжила активное продвижение в глубину украинской и освободила села Новоселка и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, 13 ББМ и 52 единицы другой техники. Уничтожены два склада боеприпасов.В результате решительных действий группировки войск "Днепр" противник потерял свыше 460 военнослужащих, 43 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов.В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих.Кроме того, вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской областиСилы ПВО сбили украинский МиГ-29Украина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и Умерова

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