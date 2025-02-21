СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО Руслану Погорелову на фасаде школы №17, где он учился. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко."Руслан Погорелов прожил короткую, но яркую жизнь, не изменив своим принципам, до конца выполнив мужское предназначение - быть защитником своей семьи, родной земли, Отечества. Школу он окончил 33 года назад. Был ответственным и любознательным, к нему тянулись ребята и знали, что откликнется, всегда поможет советом и делом. Был участником команд по футболу и волейболу", - рассказал Игорь Ткаченко.И добавил, что в январе 2023 года Руслан Погорелов принял решение стать добровольцем и в составе добровольческого батальона подразделения специального назначения "АХМАТ" воевал на самых тяжелых участках. Когда контракт закончился, вернулся в Феодосию, но уже через три месяца вновь шел на фронт, заключив контракт с Министерством обороны. В этот раз был направлен в штурмовой отряд, освобождавший Донецкую область - Бахмутский район. За личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите Отечества, был награжден медалями "За отвагу", "За ратную доблесть". "30 мая 2024г. Руслан Викторович героически погиб при выполнении специального военного задания по разведке при штурме Бахмута. За мужество, отвагу и самоотверженность посмертно награжден орденом Мужества. Вечная память нашему героическому земляку", - заключил Игорь Ткаченко.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО Руслану Погорелову на фасаде школы №17, где он учился. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
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Гвоздики. Память
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Гвоздики. Память
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3 из 3
Гвоздики. Память
"Руслан Погорелов прожил короткую, но яркую жизнь, не изменив своим принципам, до конца выполнив мужское предназначение - быть защитником своей семьи, родной земли, Отечества. Школу он окончил 33 года назад. Был ответственным и любознательным, к нему тянулись ребята и знали, что откликнется, всегда поможет советом и делом. Был участником команд по футболу и волейболу", - рассказал Игорь Ткаченко.
И добавил, что в январе 2023 года Руслан Погорелов принял решение стать добровольцем и в составе добровольческого батальона подразделения специального назначения "АХМАТ" воевал на самых тяжелых участках. Когда контракт закончился, вернулся в Феодосию, но уже через три месяца вновь шел на фронт, заключив контракт с Министерством обороны. В этот раз был направлен в штурмовой отряд, освобождавший Донецкую область - Бахмутский район. За личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите Отечества, был награжден медалями "За отвагу", "За ратную доблесть".
"30 мая 2024г. Руслан Викторович героически погиб при выполнении специального военного задания по разведке при штурме Бахмута. За мужество, отвагу и самоотверженность посмертно награжден орденом Мужества. Вечная память нашему героическому земляку", - заключил Игорь Ткаченко.
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