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В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко
В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко
В Керчи простились с героем специальной военной операции, полузащитником симферопольского футбольного клуба "Дубки" Виталием Дежко. Об этом сообщил мэр Керчи... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T15:05
2025-02-21T15:05
2025-02-21T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции, полузащитником симферопольского футбольного клуба "Дубки" Виталием Дежко. Об этом сообщил мэр Керчи Олег Каторгин.Виталий родился в Тверской области в 1980 году, в семье военнослужащего. В 1996 году он поступил в высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта Симферополя, получил диплом по специальности "осмотрщик-ремонтник вагонов". Работал водителем-экспедитором, с 2013 года увлекался футболом.До 2020 года он был лучшим правым полузащитником в футбольной команде "Дубки" из Симферополя."Виталий Николаевич жил футболом, его очень уважали в коллективе, он внес большой вклад в победы команды, привил любовь к футболу сыну. Мы будем вечно помнить о герое Виталии Николаевиче Дежко, его мужестве, отваге и подвиге во имя родных, керчан и своей страны", - заключил Олег Каторгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керчь, олег каторгин, герои сво, общество, новости, новости крыма, крым
В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко
В Крыму проводили в последний путь героя СВО Виталия Дежко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции, полузащитником симферопольского футбольного клуба "Дубки" Виталием Дежко. Об этом сообщил мэр Керчи Олег Каторгин.
"В марте 2024 года Виталий Николаевич подписал контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции", - написал он в Telegram-канале.
Виталий родился в Тверской области в 1980 году, в семье военнослужащего. В 1996 году он поступил в высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта Симферополя, получил диплом по специальности "осмотрщик-ремонтник вагонов". Работал водителем-экспедитором, с 2013 года увлекался футболом.
До 2020 года он был лучшим правым полузащитником в футбольной команде "Дубки" из Симферополя.
"Виталий Николаевич жил футболом, его очень уважали в коллективе, он внес большой вклад в победы команды, привил любовь к футболу сыну. Мы будем вечно помнить о герое Виталии Николаевиче Дежко, его мужестве, отваге и подвиге во имя родных, керчан и своей страны", - заключил Олег Каторгин.
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