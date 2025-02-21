Рейтинг@Mail.ru
В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250221/v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo--izvestnym-v-krymu-futbolistom-dezhko-1144374502.html
В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко
В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко
В Керчи простились с героем специальной военной операции, полузащитником симферопольского футбольного клуба "Дубки" Виталием Дежко. Об этом сообщил мэр Керчи... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T15:05
2025-02-21T15:05
керчь
олег каторгин
герои сво
общество
новости
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144372011_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46eb392afdac472b3160f9fc81361678.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции, полузащитником симферопольского футбольного клуба "Дубки" Виталием Дежко. Об этом сообщил мэр Керчи Олег Каторгин.Виталий родился в Тверской области в 1980 году, в семье военнослужащего. В 1996 году он поступил в высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта Симферополя, получил диплом по специальности "осмотрщик-ремонтник вагонов". Работал водителем-экспедитором, с 2013 года увлекался футболом.До 2020 года он был лучшим правым полузащитником в футбольной команде "Дубки" из Симферополя."Виталий Николаевич жил футболом, его очень уважали в коллективе, он внес большой вклад в победы команды, привил любовь к футболу сыну. Мы будем вечно помнить о герое Виталии Николаевиче Дежко, его мужестве, отваге и подвиге во имя родных, керчан и своей страны", - заключил Олег Каторгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144372011_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_042cbfcb7135d0724de2c07e4ee12a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, олег каторгин, герои сво, общество, новости, новости крыма, крым
В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко

В Крыму проводили в последний путь героя СВО Виталия Дежко

15:05 21.02.2025
 
В Феодосии открыли памятную доску Виктору Погорелову на фасаде школы №17
В Феодосии открыли памятную доску Виктору Погорелову на фасаде школы №17
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции, полузащитником симферопольского футбольного клуба "Дубки" Виталием Дежко. Об этом сообщил мэр Керчи Олег Каторгин.
"В марте 2024 года Виталий Николаевич подписал контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции", - написал он в Telegram-канале.
Виталий родился в Тверской области в 1980 году, в семье военнослужащего. В 1996 году он поступил в высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта Симферополя, получил диплом по специальности "осмотрщик-ремонтник вагонов". Работал водителем-экспедитором, с 2013 года увлекался футболом.
До 2020 года он был лучшим правым полузащитником в футбольной команде "Дубки" из Симферополя.
"Виталий Николаевич жил футболом, его очень уважали в коллективе, он внес большой вклад в победы команды, привил любовь к футболу сыну. Мы будем вечно помнить о герое Виталии Николаевиче Дежко, его мужестве, отваге и подвиге во имя родных, керчан и своей страны", - заключил Олег Каторгин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КерчьОлег КаторгинГерои СВООбществоНовостиНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28Нетрезвый мужчина упал под поезд в Бахчисарайском районе Крыма
16:12Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин
16:08Рейд в Севастополе открыли
16:0021 февраля 1784 года издан указ о строительстве Севастополя – инфографика
15:57Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:45ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве
15:39В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиков
15:20В Севастополе слышна стрельба
15:05В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко
14:50В Германии открестились от отправки своих военных на Украину
14:42Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
14:28Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовину
14:22В Севастополе остановили паром
14:20В Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО Руслану Погорелову
14:12Освобождено семь населенных пунктов: итоги СВО за неделю
14:01Союз пограничников наградил журналиста РИА Новости Крым за поддержку СВО
13:33Франция рассматривает возможность ввода войск в Украину
13:20Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины
13:14Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
Лента новостейМолния