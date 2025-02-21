https://crimea.ria.ru/20250221/v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo--izvestnym-v-krymu-futbolistom-dezhko-1144374502.html

В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко

В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом Дежко

В Керчи простились с героем специальной военной операции, полузащитником симферопольского футбольного клуба "Дубки" Виталием Дежко. Об этом сообщил мэр Керчи... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T15:05

2025-02-21T15:05

2025-02-21T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции, полузащитником симферопольского футбольного клуба "Дубки" Виталием Дежко. Об этом сообщил мэр Керчи Олег Каторгин.Виталий родился в Тверской области в 1980 году, в семье военнослужащего. В 1996 году он поступил в высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта Симферополя, получил диплом по специальности "осмотрщик-ремонтник вагонов". Работал водителем-экспедитором, с 2013 года увлекался футболом.До 2020 года он был лучшим правым полузащитником в футбольной команде "Дубки" из Симферополя."Виталий Николаевич жил футболом, его очень уважали в коллективе, он внес большой вклад в победы команды, привил любовь к футболу сыну. Мы будем вечно помнить о герое Виталии Николаевиче Дежко, его мужестве, отваге и подвиге во имя родных, керчан и своей страны", - заключил Олег Каторгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, герои сво, общество, новости, новости крыма, крым