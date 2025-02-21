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Керчанин украл у соседа медали и кортики ветерана
Керчанин украл у соседа медали и кортики ветерана - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Керчанин украл у соседа медали и кортики ветерана
33-летний житель Керчи задержан по подозрению в краже медалей участника Великой Отечественной войны из соседской квартиры. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T12:17
2025-02-21T12:17
2025-02-21T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. 33-летний житель Керчи задержан по подозрению в краже медалей участника Великой Отечественной войны из соседской квартиры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным полиции, об исчезновении ценных вещей из квартиры свекра сообщила его невестка. Среди украденного оказались медали, которыми был награжден отец ее родственника, парадный морской китель и два кортика. Подозреваемого установили и задержали по горячим следам.Большая часть похищенного найдена и изъята, остальное имущество полицейские продолжают разыскивать. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и деньгиВ Крыму вор-домушник украл награды ветеранаВ Крыму вор-серийник вынес из трех домов ювелирку на миллион
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керчь, ирина волк, мвд по республике крым, новости крыма, кража, закон и право, крым
Керчанин украл у соседа медали и кортики ветерана
Житель Керчи украл из соседской квартиры медали и кортики ветерана
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. 33-летний житель Керчи задержан по подозрению в краже медалей участника Великой Отечественной войны из соседской квартиры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, об исчезновении ценных вещей из квартиры свекра сообщила его невестка. Среди украденного оказались медали, которыми был награжден отец ее родственника, парадный морской китель и два кортика. Подозреваемого установили и задержали по горячим следам.
"Им оказался сосед потерпевшего. Мужчина признал свою вину и рассказал, что в отсутствие хозяина несколько дней подряд залезал в помещение через форточку и ночевал там. Во время одного из таких визитов он решился на кражу", - сообщила Волк обстоятельства дела.
Большая часть похищенного найдена и изъята, остальное имущество полицейские продолжают разыскивать. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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