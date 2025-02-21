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В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиков - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиков
В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиков - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиков
В Курской области российская армия за минувшие сутки уничтожила больше 250 военнослужащих ВСУ, а также пункты управления беспилотниками, склады и западную... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T15:39
2025-02-21T15:39
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Курской области российская армия за минувшие сутки уничтожила больше 250 военнослужащих ВСУ, а также пункты управления беспилотниками, склады и западную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разгромили формирования 20 бригад украинских войск в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Гончаровка, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мирный, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Были также отражены две контратаки противника.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62 450 военнослужащих, 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, станции РЭБ и другую технику.Ранее сообщали, что за неделю с 15 по 21 февраля Вооруженные силы Российской Федерации освободили семь населенных пунктов и значительно продвинулись вглубь обороны противника. Потери ВСУ за это время составили до 9235 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вернула под контроль Свердликово в Курской областиВ живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской областиВ Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями
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4.7
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф
В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиков

В Курской области армия России отразила две контратаки ВСУ и уничтожила 250 боевиков

15:39 21.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы в Курской области
Работа сводной артиллерийской группы в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Курской области российская армия за минувшие сутки уничтожила больше 250 военнослужащих ВСУ, а также пункты управления беспилотниками, склады и западную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" разгромили формирования 20 бригад украинских войск в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Гончаровка, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мирный, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Были также отражены две контратаки противника.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты CV-90 производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитная самоходная установка Gepard производства Германии", – написали в оборонном ведомстве.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62 450 военнослужащих, 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, станции РЭБ и другую технику.
Ранее сообщали, что за неделю с 15 по 21 февраля Вооруженные силы Российской Федерации освободили семь населенных пунктов и значительно продвинулись вглубь обороны противника. Потери ВСУ за это время составили до 9235 человек.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФ
 
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