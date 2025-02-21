Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины
13:20 21.02.2025 (обновлено: 13:23 21.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 15 по 21 февраля Вооруженными силами РФ нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными БПЛА, в результате которых поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, накануне российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики, питающим ВПК Украины. Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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