https://crimea.ria.ru/20250221/armiya-rossii-nanesla-11-gruppovykh-udarov-po-obektam-vpk-ukrainy-1144371052.html

Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T13:20

2025-02-21T13:20

2025-02-21T13:23

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, накануне российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики, питающим ВПК Украины. Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии