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Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины
Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, накануне российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики, питающим ВПК Украины. Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины

13:20 21.02.2025 (обновлено: 13:23 21.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 15 по 21 февраля Вооруженными силами РФ нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными БПЛА, в результате которых поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, накануне российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики, питающим ВПК Украины. Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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