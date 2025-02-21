https://crimea.ria.ru/20250221/nato-gotovit-ataki-na-porty-rossii---sovbez-1144364837.html

НАТО готовит атаки на порты России - Совбез

НАТО готовит атаки на порты России - Совбез - РИА Новости Крым, 21.02.2025

НАТО готовит атаки на порты России - Совбез

Страны НАТО рассматривают боевые действия против портовой инфраструктуры России и на морском дне, ведут разработку доктринальных документов для таких операций... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T11:32

2025-02-21T11:32

2025-02-21T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Страны НАТО рассматривают боевые действия против портовой инфраструктуры России и на морском дне, ведут разработку доктринальных документов для таких операций. Об этом заявил в пятницу заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов на заседании Межведомственной комиссии по военной безопасности.Атаковать планируют морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы для доставки топлива и крупные мосты. Кроме того, по словам замсекретаря Совбеза, страны Североатлантического альянса готовят доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне."Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством", - цитирует Молчанова РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном море – ПатрушевПутин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с ШойгуКиев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, россия, новости, безопасность, в мире