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НАТО готовит атаки на порты России - Совбез
НАТО готовит атаки на порты России - Совбез - РИА Новости Крым, 21.02.2025
НАТО готовит атаки на порты России - Совбез
Страны НАТО рассматривают боевые действия против портовой инфраструктуры России и на морском дне, ведут разработку доктринальных документов для таких операций... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T11:32
2025-02-21T11:32
2025-02-21T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Страны НАТО рассматривают боевые действия против портовой инфраструктуры России и на морском дне, ведут разработку доктринальных документов для таких операций. Об этом заявил в пятницу заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов на заседании Межведомственной комиссии по военной безопасности.Атаковать планируют морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы для доставки топлива и крупные мосты. Кроме того, по словам замсекретаря Совбеза, страны Североатлантического альянса готовят доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне."Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством", - цитирует Молчанова РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном море – ПатрушевПутин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с ШойгуКиев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР
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нато, россия, новости, безопасность, в мире
НАТО готовит атаки на порты России - Совбез
НАТО разрабатывает боевые действия против портовой инфраструктуры РФ - Совбез
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Страны НАТО рассматривают боевые действия против портовой инфраструктуры России и на морском дне, ведут разработку доктринальных документов для таких операций. Об этом заявил в пятницу заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов на заседании Межведомственной комиссии по военной безопасности.
"Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства", - констатировал Молчанов.
Атаковать планируют морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы для доставки топлива и крупные мосты. Кроме того, по словам замсекретаря Совбеза, страны Североатлантического альянса готовят доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне.
"Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством", - цитирует Молчанова РИА Новости.
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