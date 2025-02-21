https://crimea.ria.ru/20250221/putin-prisvoil-komanduyuschemu-chernomorskim-flotom-pinchuku-zvanie-admirala-1144370153.html

Путин присвоил командующему Черноморским флотом Пинчуку звание адмирала

Путин присвоил командующему Черноморским флотом Пинчуку звание адмирала - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Путин присвоил командующему Черноморским флотом Пинчуку звание адмирала

Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. Соответствующий указ он подписал накануне. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T13:00

2025-02-21T13:00

2025-02-21T13:20

владимир путин (политик)

чф рф (черноморский флот российской федерации)

сергей пинчук

армия и флот

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. Соответствующий указ он подписал накануне.Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе в семье военного моряка, контр-адмирала, командира ракетного крейсера "Грозный", впоследствии – замкомандующего Балтийским флотом по тылу Михаила Пинчука. С 2016 года назначен командующим Каспийской флотилией.9 мая 2021 года занял пост заместителя командующего Черноморским флотом.С 5 октября 2021 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Черноморским флотом.С 2 апреля 2024 года - командующий Черноморским флотом.Награжден орденом "За военные заслуги" (2009 год), медалями.Сергей Пинчук – биография командующего Черноморским флотом >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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владимир путин (политик), чф рф (черноморский флот российской федерации), сергей пинчук, армия и флот, россия, новости