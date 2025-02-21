https://crimea.ria.ru/20250221/putin-prisvoil-komanduyuschemu-chernomorskim-flotom-pinchuku-zvanie-admirala-1144370153.html
Путин присвоил командующему Черноморским флотом Пинчуку звание адмирала
Путин присвоил командующему Черноморским флотом Пинчуку звание адмирала - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Путин присвоил командующему Черноморским флотом Пинчуку звание адмирала
Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. Соответствующий указ он подписал накануне. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T13:00
2025-02-21T13:00
2025-02-21T13:20
владимир путин (политик)
чф рф (черноморский флот российской федерации)
сергей пинчук
армия и флот
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136230845_0:0:550:309_1920x0_80_0_0_839118f12cc075be3312dc9cd8f51572.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. Соответствующий указ он подписал накануне.Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе в семье военного моряка, контр-адмирала, командира ракетного крейсера "Грозный", впоследствии – замкомандующего Балтийским флотом по тылу Михаила Пинчука. С 2016 года назначен командующим Каспийской флотилией.9 мая 2021 года занял пост заместителя командующего Черноморским флотом.С 5 октября 2021 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Черноморским флотом.С 2 апреля 2024 года - командующий Черноморским флотом.Награжден орденом "За военные заслуги" (2009 год), медалями.Сергей Пинчук – биография командующего Черноморским флотом >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241231/belousov-poblagodaril-morpekhov-chernomorskogo-flota-za-muzhestvo-i-geroizm-1143032206.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136230845_15:0:535:390_1920x0_80_0_0_59ae4a7038e226e5048cbfeac4a31340.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), чф рф (черноморский флот российской федерации), сергей пинчук, армия и флот, россия, новости
Путин присвоил командующему Черноморским флотом Пинчуку звание адмирала
Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала
13:00 21.02.2025 (обновлено: 13:20 21.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. Соответствующий указ он подписал накануне.
"Присвоить воинское звание адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу", - говорится в документе.
Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе в семье военного моряка, контр-адмирала, командира ракетного крейсера "Грозный", впоследствии – замкомандующего Балтийским флотом по тылу Михаила Пинчука.
С 2016 года назначен командующим Каспийской флотилией.
9 мая 2021 года занял пост заместителя командующего Черноморским флотом.
С 5 октября 2021 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Черноморским флотом.
С 2 апреля 2024 года - командующий Черноморским флотом.
Награжден орденом "За военные заслуги" (2009 год), медалями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.