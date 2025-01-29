https://crimea.ria.ru/20250129/rossiyskie-turisty-vybirayut-krym-dlya-rannego-bronirovaniya-1143732294.html

Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования

Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования

Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето. Об этом свидетельствуют данные российского... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T08:39

2025-01-29T08:39

2025-01-29T08:39

туризм в крыму

крым

ялта

феодосия

евпатория

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отдых в крыму

курортный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру."На первом месте Сочи с 19% бронирований. На втором - Санкт-Петербург с 7% бронирований. А вот на третье место, несмотря на ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе, вышла Анапа - с 6% летних бронирований", - сказано в сообщении.Также в рейтинг вошли Геленджик и Ейск. Чаще всего туристы покупают туры на 9 ночей. При этом популярность ранних бронирований лета в январе 2025 выросла на 26% по сравнению с прошлым годом.Российские туристы выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, сообщали ранее аналитики сервиса бронирований Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на летоТуристы-одиночки выбирают Ялту"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона

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феодосия

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алушта

судак

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, ялта, феодосия, евпатория, алушта, судак, новости крыма, отдых в крыму, курортный сезон