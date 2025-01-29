https://crimea.ria.ru/20250129/rossiyskie-turisty-vybirayut-krym-dlya-rannego-bronirovaniya-1143732294.html
Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования
Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования
Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето. Об этом свидетельствуют данные российского... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T08:39
2025-01-29T08:39
2025-01-29T08:39
туризм в крыму
крым
ялта
феодосия
евпатория
алушта
судак
новости крыма
отдых в крыму
курортный сезон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143317970_209:0:2129:1080_1920x0_80_0_0_a7847aacdd44cce69389b50cf3a2d76b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру."На первом месте Сочи с 19% бронирований. На втором - Санкт-Петербург с 7% бронирований. А вот на третье место, несмотря на ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе, вышла Анапа - с 6% летних бронирований", - сказано в сообщении.Также в рейтинг вошли Геленджик и Ейск. Чаще всего туристы покупают туры на 9 ночей. При этом популярность ранних бронирований лета в январе 2025 выросла на 26% по сравнению с прошлым годом.Российские туристы выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, сообщали ранее аналитики сервиса бронирований Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на летоТуристы-одиночки выбирают Ялту"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона
крым
ялта
феодосия
евпатория
алушта
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143317970_449:0:1889:1080_1920x0_80_0_0_7ea3b1c7774cc2c6e3da0e613da2224f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм в крыму, крым, ялта, феодосия, евпатория, алушта, судак, новости крыма, отдых в крыму, курортный сезон
Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования
Крымские города вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру.
По данным аналитиков, Ялта находится на четвертой позиции рейтинга со средним чеком на проживание - 5715 рублей за ночь. На шестой строчке - Феодосия, со стоимостью ночевки в 3998 рублей, на восьмой расположилась Алушта - 4077 рублей, на девятом месте - Евпатория с чеком 4643 рублей за ночь, десятую позицию занимает Судак - 4197 рублей.
"На первом месте Сочи с 19% бронирований. На втором - Санкт-Петербург с 7% бронирований. А вот на третье место, несмотря на ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе, вышла Анапа - с 6% летних бронирований", - сказано в сообщении.
Также в рейтинг вошли Геленджик и Ейск. Чаще всего туристы покупают туры на 9 ночей. При этом популярность ранних бронирований лета в январе 2025 выросла на 26% по сравнению с прошлым годом.
Российские туристы выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, сообщали ранее аналитики сервиса бронирований Твил.Ру.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: