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Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования
Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования
Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето. Об этом свидетельствуют данные российского... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T08:39
2025-01-29T08:39
туризм в крыму
крым
ялта
феодосия
евпатория
алушта
судак
новости крыма
отдых в крыму
курортный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру."На первом месте Сочи с 19% бронирований. На втором - Санкт-Петербург с 7% бронирований. А вот на третье место, несмотря на ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе, вышла Анапа - с 6% летних бронирований", - сказано в сообщении.Также в рейтинг вошли Геленджик и Ейск. Чаще всего туристы покупают туры на 9 ночей. При этом популярность ранних бронирований лета в январе 2025 выросла на 26% по сравнению с прошлым годом.Российские туристы выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, сообщали ранее аналитики сервиса бронирований Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на летоТуристы-одиночки выбирают Ялту"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона
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353
60
туризм в крыму, крым, ялта, феодосия, евпатория, алушта, судак, новости крыма, отдых в крыму, курортный сезон
Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования

Крымские города вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования

08:39 29.01.2025
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру.
По данным аналитиков, Ялта находится на четвертой позиции рейтинга со средним чеком на проживание - 5715 рублей за ночь. На шестой строчке - Феодосия, со стоимостью ночевки в 3998 рублей, на восьмой расположилась Алушта - 4077 рублей, на девятом месте - Евпатория с чеком 4643 рублей за ночь, десятую позицию занимает Судак - 4197 рублей.
"На первом месте Сочи с 19% бронирований. На втором - Санкт-Петербург с 7% бронирований. А вот на третье место, несмотря на ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе, вышла Анапа - с 6% летних бронирований", - сказано в сообщении.
Также в рейтинг вошли Геленджик и Ейск. Чаще всего туристы покупают туры на 9 ночей. При этом популярность ранних бронирований лета в январе 2025 выросла на 26% по сравнению с прошлым годом.
Российские туристы выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха, сообщали ранее аналитики сервиса бронирований Твил.Ру.
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Туризм в КрымуКрымЯлтаФеодосияЕвпаторияАлуштаСудакНовости КрымаОтдых в КрымуКурортный сезон
 
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