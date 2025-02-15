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Пожар в Симферополе – свежие фото с места ЧП - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Фотоленты
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Пожар в Симферополе – свежие фото с места ЧП
Пожар в Симферополе – свежие фото с места ЧП - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Пожар в Симферополе – свежие фото с места ЧП
В Симферополе в районе Центрального рынка спасатели потушили загоревшийся торговый центр. Огонь охватил здание накануне вечером и распространился на близлежащие РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T11:59
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фотоленты
крым
симферополь
пожар
происшествия
пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе
фото
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В Симферополе в районе Центрального рынка спасатели потушили загоревшийся торговый центр. Огонь охватил здание накануне вечером и распространился на близлежащие строения. Огонь был локализован на тысячи квадратных метров. Пожар потушили к утру субботы. Пострадавших нет.Фото с места происшествия смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, симферополь, пожар, происшествия, пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе, фото, фото
Пожар в Симферополе – свежие фото с места ЧП

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка – фото с места происшествия

11:59 15.02.2025
 
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В Симферополе в районе Центрального рынка спасатели потушили загоревшийся торговый центр. Огонь охватил здание накануне вечером и распространился на близлежащие строения. Огонь был локализован на тысячи квадратных метров. Пожар потушили к утру субботы. Пострадавших нет.
Фото с места происшествия смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым

Огонь удалось потушить к утру субботы

Последствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе
1 из 9

Огонь удалось потушить к утру субботы

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Он охватил тысячу квадратных метров

Последствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе
2 из 9

Он охватил тысячу квадратных метров

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Сейчас здание оцеплено сигнальной лентой

Последствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе
3 из 9

Сейчас здание оцеплено сигнальной лентой

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На месте возгорания работают правоохранители

Последствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе
4 из 9

На месте возгорания работают правоохранители

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Вокруг лежат обгоревшие вещи

Последствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе
5 из 9

Вокруг лежат обгоревшие вещи

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Окна на втором этаже сгоревшего торгового центра выбиты пламенем

Последствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе
6 из 9

Окна на втором этаже сгоревшего торгового центра выбиты пламенем

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Крыша также не уцелела

Последствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе
7 из 9

Крыша также не уцелела

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Все работающие в ТЦ заведения и магазины сегодня закрыты

Последствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе
8 из 9

Все работающие в ТЦ заведения и магазины сегодня закрыты

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Однако автомобильное движение возобновлено

Последствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе
9 из 9

Однако автомобильное движение возобновлено

© РИА Новости Крым
 
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