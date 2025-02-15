Пожар в Симферополе – свежие фото с места ЧП
Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка – фото с места происшествия
В Симферополе в районе Центрального рынка спасатели потушили загоревшийся торговый центр. Огонь охватил здание накануне вечером и распространился на близлежащие строения. Огонь был локализован на тысячи квадратных метров. Пожар потушили к утру субботы. Пострадавших нет.
Фото с места происшествия смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
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Огонь удалось потушить к утру субботы
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Огонь удалось потушить к утру субботы
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Он охватил тысячу квадратных метров
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Он охватил тысячу квадратных метров
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Сейчас здание оцеплено сигнальной лентой
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Сейчас здание оцеплено сигнальной лентой
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На месте возгорания работают правоохранители
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На месте возгорания работают правоохранители
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Вокруг лежат обгоревшие вещи
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Вокруг лежат обгоревшие вещи
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Окна на втором этаже сгоревшего торгового центра выбиты пламенем
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Окна на втором этаже сгоревшего торгового центра выбиты пламенем
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Крыша также не уцелела
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Крыша также не уцелела
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Все работающие в ТЦ заведения и магазины сегодня закрыты
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Все работающие в ТЦ заведения и магазины сегодня закрыты
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Однако автомобильное движение возобновлено
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Однако автомобильное движение возобновлено
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