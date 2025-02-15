https://crimea.ria.ru/20250215/pozhar-v-simferopole--svezhie-foto-s-mesta-chp-1144201427.html

Пожар в Симферополе – свежие фото с места ЧП

Пожар в Симферополе – свежие фото с места ЧП - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Пожар в Симферополе – свежие фото с места ЧП

В Симферополе в районе Центрального рынка спасатели потушили загоревшийся торговый центр. Огонь охватил здание накануне вечером и распространился на близлежащие РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T11:59

2025-02-15T11:59

2025-02-15T11:51

фотоленты

крым

симферополь

пожар

происшествия

пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0f/1144199488_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2842fcadcd74a7184be4b8bb515fdf9d.jpg

В Симферополе в районе Центрального рынка спасатели потушили загоревшийся торговый центр. Огонь охватил здание накануне вечером и распространился на близлежащие строения. Огонь был локализован на тысячи квадратных метров. Пожар потушили к утру субботы. Пострадавших нет.Фото с места происшествия смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, пожар, происшествия, пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе, фото, фото