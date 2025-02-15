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Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
В Николаеве неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, есть раненые. Об... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T14:45
2025-02-15T14:45
николаев
николаевская область
украина
взрыв
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Николаеве неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, есть раненые. Об этом сообщают украинские СМИ.По данным местных изданий, в результате инцидента погибла сама женщина и один из сотрудников военкомата. еще шестеро получили ранения.Это уже не первый случай нападения на украинских военкомов.В начале февраля в Ровно на Украине взорвали военкомат – погибли люди. В тот же день в Полтавской области мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУДжентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовикеНе попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля
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РИА Новости Крым
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николаев, николаевская область, украина, взрыв, тцк на украине (территориальный центр комплектования), в мире, новости, происшествия
Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве

В Николаеве женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками военкомата – СМИ

14:45 15.02.2025
 
© © Fotolia/ O.FarionАвтомобиль полиции. Украина
Автомобиль полиции. Украина
© © Fotolia/ O.Farion
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Николаеве неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, есть раненые. Об этом сообщают украинские СМИ.
"Взрыв произошел около военных. Видна женщина, взорвалась ее сумка, что подтверждают и местные паблики", — говорится в публикациях.
По данным местных изданий, в результате инцидента погибла сама женщина и один из сотрудников военкомата. еще шестеро получили ранения.
Это уже не первый случай нападения на украинских военкомов.
В начале февраля в Ровно на Украине взорвали военкомат – погибли люди. В тот же день в Полтавской области мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НиколаевНиколаевская областьУкраинаВзрывТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)В миреНовостиПроисшествия
 
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