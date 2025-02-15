https://crimea.ria.ru/20250215/zhenschina-vzorvala-sotrudnikov-ttsk-v-nikolaeve-1144206496.html

Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве

Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве

В Николаеве неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, есть раненые. Об... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T14:45

2025-02-15T14:45

2025-02-15T14:45

николаев

николаевская область

украина

взрыв

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

в мире

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110473/26/1104732676_0:2:600:340_1920x0_80_0_0_8e6938680498a0ec9708b42acfa14d4f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Николаеве неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, есть раненые. Об этом сообщают украинские СМИ.По данным местных изданий, в результате инцидента погибла сама женщина и один из сотрудников военкомата. еще шестеро получили ранения.Это уже не первый случай нападения на украинских военкомов.В начале февраля в Ровно на Украине взорвали военкомат – погибли люди. В тот же день в Полтавской области мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУДжентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовикеНе попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля

николаев

николаевская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николаев, николаевская область, украина, взрыв, тцк на украине (территориальный центр комплектования), в мире, новости, происшествия