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Москвич арестован за попытку отравить соперника слойками со ртутью
Москвич арестован за попытку отравить соперника слойками со ртутью - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Москвич арестован за попытку отравить соперника слойками со ртутью
Суд в Москве предъявил обвинение в покушении на убийство москвичу, который пытался отравить своего знакомого слойками со ртутью. Об этом сообщили в Следкоме РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T12:49
2025-02-15T12:49
2025-02-15T12:49
москва
суд
прокуратура москвы
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
покушение
правосудие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Суд в Москве предъявил обвинение в покушении на убийство москвичу, который пытался отравить своего знакомого слойками со ртутью. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Отмечается, что мужчина обвиняется в в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России – покушение на убийство.По данным столичной прокуратуры, обвиняемый признал вину. Ранее СК начал проверку по сообщениям в СМИ, согласно которым на юго-западе Москвы двое мужчин отравились ртутью, которая содержалась в купленной ими выпечке в одной из пекарен. Обоих госпитализировали.Как выяснилось, позже от токсического действия ртути пострадал только один мужчина. Следователи выяснили, что инцидент подстроил его знакомый – второй "пострадавший". По данным Следкома, поступок мужчины связан с ревностью к женщине. 11 февраля злоумышленник, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил ртуть из четырех медицинских градусников, которую заранее переместил в шприц, в купленную выпечку. В больницу забрали обоих, но отравитель лишь симулировал симптомы, чтобы отвести от себя подозрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, суд, прокуратура москвы, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, покушение, правосудие, новости
Москвич арестован за попытку отравить соперника слойками со ртутью
В Москве арестован обвиняемый в отравлении знакомого слойками со ртутью
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Суд в Москве предъявил обвинение в покушении на убийство москвичу, который пытался отравить своего знакомого слойками со ртутью. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Отмечается, что мужчина обвиняется в в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России – покушение на убийство.
"По ходатайству следствия обвиняемому в отравлении мужчины на юго-западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту предъявлено обвинение. С его участием проведены очные ставки и проверка показаний на месте, где он рассказал и показал следователям как совершил преступление", - сказано в сообщении ведомства.
По данным столичной прокуратуры, обвиняемый признал вину.
"Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки", - сказал фигурант на заседании суда.
Ранее СК начал проверку по сообщениям в СМИ, согласно которым на юго-западе Москвы двое мужчин отравились ртутью, которая содержалась в купленной ими выпечке в одной из пекарен. Обоих госпитализировали.
Как выяснилось, позже от токсического действия ртути пострадал только один мужчина. Следователи выяснили, что инцидент подстроил его знакомый
– второй "пострадавший".
По данным Следкома, поступок мужчины связан с ревностью к женщине. 11 февраля злоумышленник, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил ртуть из четырех медицинских градусников, которую заранее переместил в шприц, в купленную выпечку. В больницу забрали обоих, но отравитель лишь симулировал симптомы, чтобы отвести от себя подозрения.
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