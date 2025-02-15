https://crimea.ria.ru/20250215/moskvich-arestovan-za-popytku-otravit-sopernika-sloykami-so-rtutyu-1144201986.html

Москвич арестован за попытку отравить соперника слойками со ртутью

Москвич арестован за попытку отравить соперника слойками со ртутью - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Москвич арестован за попытку отравить соперника слойками со ртутью

Суд в Москве предъявил обвинение в покушении на убийство москвичу, который пытался отравить своего знакомого слойками со ртутью. Об этом сообщили в Следкоме РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T12:49

2025-02-15T12:49

2025-02-15T12:49

москва

суд

прокуратура москвы

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

покушение

правосудие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Суд в Москве предъявил обвинение в покушении на убийство москвичу, который пытался отравить своего знакомого слойками со ртутью. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Отмечается, что мужчина обвиняется в в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России – покушение на убийство.По данным столичной прокуратуры, обвиняемый признал вину. Ранее СК начал проверку по сообщениям в СМИ, согласно которым на юго-западе Москвы двое мужчин отравились ртутью, которая содержалась в купленной ими выпечке в одной из пекарен. Обоих госпитализировали.Как выяснилось, позже от токсического действия ртути пострадал только один мужчина. Следователи выяснили, что инцидент подстроил его знакомый – второй "пострадавший". По данным Следкома, поступок мужчины связан с ревностью к женщине. 11 февраля злоумышленник, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил ртуть из четырех медицинских градусников, которую заранее переместил в шприц, в купленную выпечку. В больницу забрали обоих, но отравитель лишь симулировал симптомы, чтобы отвести от себя подозрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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