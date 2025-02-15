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Коллективного Запада больше не существует – Косачев - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Коллективного Запада больше не существует – Косачев
Коллективного Запада больше не существует – Косачев - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Коллективного Запада больше не существует – Косачев
Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности засвидетельствовала, что коллективного Запада в том смысле, в котором он задумывался, больше не существует... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T10:06
2025-02-15T10:20
мюнхенская конференция
в мире
политика
мнения
константин косачев
коллективный запад
совет федерации
новости
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности засвидетельствовала, что коллективного Запада в том смысле, в котором он задумывался, больше не существует. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Политик напомнил, что конференция была создана в 1963 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса, как площадка для "цементирования идеологического единства Запада". В дальнейшем она стала главной площадкой, где американские лидеры НАТО "обучали своих европейских союзников навыкам трансатлантической солидарности", указал сенатор РФ.По завершении "холодной войны" коллективный Запад, по словам Косачева, "превратился в монстра и стал представлять угрозу миру, реально генерируя все новые и новые проблемы для человечества".В 2007 году на Мюнхенской конференции президент РФ Владимир Путин предложил "реальную альтернативу" однополярному миру, и спустя 18 лет эта "трещина превратилась в пропасть", подчеркнул вице-спикер Совфеда.С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой участники обсуждают в первую очередь вопрос урегулирования конфликта на Украине. Наиболее ярким и значимым событием первого дня конференции стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова, неспособности остановить нелегальную миграцию и в страхе перед истинными убеждениями избирателей. По его словам, истинная угроза Европе исходит не России или Китая, а от собственного внутреннего отступления ЕС от некоторых из ее "самых фундаментальных ценностей".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мюнхенская конференция по безопасности – главные заявления по УкраинеБритания и США обсудили участие Зеленского в переговорах"Мир потрясен": как СМИ оценили разговор Путина и Трампа
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мюнхенская конференция, в мире, политика, мнения, константин косачев, коллективный запад, совет федерации, новости, нато
Коллективного Запада больше не существует – Косачев

На Мюнхенской конференции состоялись похороны коллективного Запада – Косачев

10:06 15.02.2025 (обновлено: 10:20 15.02.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности засвидетельствовала, что коллективного Запада в том смысле, в котором он задумывался, больше не существует. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Коллективного Запада больше не существует. В том смысле, в каком он задумывался. Именно так можно обозначить исход еще не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что конференция была создана в 1963 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса, как площадка для "цементирования идеологического единства Запада". В дальнейшем она стала главной площадкой, где американские лидеры НАТО "обучали своих европейских союзников навыкам трансатлантической солидарности", указал сенатор РФ.
По завершении "холодной войны" коллективный Запад, по словам Косачева, "превратился в монстра и стал представлять угрозу миру, реально генерируя все новые и новые проблемы для человечества".
В 2007 году на Мюнхенской конференции президент РФ Владимир Путин предложил "реальную альтернативу" однополярному миру, и спустя 18 лет эта "трещина превратилась в пропасть", подчеркнул вице-спикер Совфеда.
"Символичным образом и по стечению обстоятельств его похороны произошли на 61-й Мюнхенской конференции. Но это не значит, что исчезли угрозы. Они просто становятся более вариативными", - указал Косачев.
С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой участники обсуждают в первую очередь вопрос урегулирования конфликта на Украине. Наиболее ярким и значимым событием первого дня конференции стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова, неспособности остановить нелегальную миграцию и в страхе перед истинными убеждениями избирателей. По его словам, истинная угроза Европе исходит не России или Китая, а от собственного внутреннего отступления ЕС от некоторых из ее "самых фундаментальных ценностей".
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