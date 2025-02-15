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Миротворцы НАТО на Украине – насколько вероятен сценарий

Миротворцы НАТО на Украине – насколько вероятен сценарий - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Миротворцы НАТО на Украине – насколько вероятен сценарий

Планы европейских участников НАТО по отправке "миротворческой" миссии на Украину вряд ли будут реализованы, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T12:17

2025-02-15T12:17

2025-02-15T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Планы европейских участников НАТО по отправке "миротворческой" миссии на Украину вряд ли будут реализованы, считает сенатор РФ Алексей Пушков.Агентство Associated Press в субботу сообщило, что группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск на Украину под предлогом "помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией". "На переднем крае" этих усилий находятся Великобритания и Франция, сообщает агентство.Кроме того, указал сенатор, ясно, на чьей стороне изначально будут такие "миротворцы", так что ни к чему хорошему это не приведет, о чем свидетельствует опыт подобной миссии в Косово.Также в самой Европе очень много сомнений по поводу отправки войск на Украину и "очень мало стран, готовых в этом участвовать", добавил политик.Как сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки, Запад планирует развернуть в стране так называемый "миротворческий" контингент численностью около 100 тысяч человек.Новый глава Пентагона Пит Хегсет сказал журналистам, что США не будут вводить войска в Украину. Он добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорое достижение мирной сделки по этому конфликту.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решениеДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуВ Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, европа, контингент нато, украина, алексей пушков, мнения, политика, в мире, новости