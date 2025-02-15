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Ветераны Афганистана много делают для защиты Крыма от врагов – Аксенов

Ветераны Афганистана много делают для защиты Крыма от врагов – Аксенов - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Ветераны Афганистана много делают для защиты Крыма от врагов – Аксенов

Ветераны Афганистана в составе народного ополчения Крыма внесли большой вклад в победу Крымской весны и сегодня делают много для защиты полуострова от врагов... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T09:39

2025-02-15T09:39

2025-02-15T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Ветераны Афганистана в составе народного ополчения Крыма внесли большой вклад в победу Крымской весны и сегодня делают много для защиты полуострова от врагов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в годовщину вывода советских войск из Афганистана."В 2014 году многие ветераны Афганистана вступили в ряды народного ополчения Крыма, внесли большой вклад в победу Крымской весны, в поддержание мира и стабильности на нашей земле, и сегодня они много делают для поддержки СВО и наших воинов, для защиты полуострова от врагов, приближают разгром нацизма", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, воины-интернационалисты являются "патриотическим авангардом России". Их мужество и героизм, верность долгу и любовь к Родине – достойный пример для молодежи.Председатель Госсовет Крыма Владимир Константинов также указал, что ветераны Афганистана с честью исполнили свой воинский долг и сегодня активно участвуют в приближении победы России в СВО.15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов). Эта дата связана с выводом советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Они выполняли свой долг: вывод советских войск из АфганистанаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан – как это было

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, афганистан, история, сергей аксенов, народное ополчение крыма, крымская весна, общество, праздники и памятные даты, владимир константинов, новости крыма