Рейтинг@Mail.ru
Ветераны Афганистана много делают для защиты Крыма от врагов – Аксенов - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250215/veterany-afganistana-mnogo-delayut-dlya-zaschity-kryma-ot-vragov--aksenov-1144198589.html
Ветераны Афганистана много делают для защиты Крыма от врагов – Аксенов
Ветераны Афганистана много делают для защиты Крыма от врагов – Аксенов - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Ветераны Афганистана много делают для защиты Крыма от врагов – Аксенов
Ветераны Афганистана в составе народного ополчения Крыма внесли большой вклад в победу Крымской весны и сегодня делают много для защиты полуострова от врагов... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T09:39
2025-02-15T09:39
крым
афганистан
история
сергей аксенов
народное ополчение крыма
крымская весна
общество
праздники и памятные даты
владимир константинов
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134984179_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_876a3abf71781b0142398d4a3610f1ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Ветераны Афганистана в составе народного ополчения Крыма внесли большой вклад в победу Крымской весны и сегодня делают много для защиты полуострова от врагов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в годовщину вывода советских войск из Афганистана."В 2014 году многие ветераны Афганистана вступили в ряды народного ополчения Крыма, внесли большой вклад в победу Крымской весны, в поддержание мира и стабильности на нашей земле, и сегодня они много делают для поддержки СВО и наших воинов, для защиты полуострова от врагов, приближают разгром нацизма", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, воины-интернационалисты являются "патриотическим авангардом России". Их мужество и героизм, верность долгу и любовь к Родине – достойный пример для молодежи.Председатель Госсовет Крыма Владимир Константинов также указал, что ветераны Афганистана с честью исполнили свой воинский долг и сегодня активно участвуют в приближении победы России в СВО.15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов). Эта дата связана с выводом советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Они выполняли свой долг: вывод советских войск из АфганистанаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан – как это было
крым
афганистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134984179_222:0:1182:720_1920x0_80_0_0_85e0639b50a74e3e8e66e737ac2ca01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, афганистан, история, сергей аксенов, народное ополчение крыма, крымская весна, общество, праздники и памятные даты, владимир константинов, новости крыма
Ветераны Афганистана много делают для защиты Крыма от врагов – Аксенов

Ветераны Афганистана внесли большой вклад в победу Крымской весны – Аксенов

09:39 15.02.2025
 
© РИА Новости КрымВ день 35-летия вывода советских войск из Афганистана в Керчи почтили память погибших воинов
В день 35-летия вывода советских войск из Афганистана в Керчи почтили память погибших воинов - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Ветераны Афганистана в составе народного ополчения Крыма внесли большой вклад в победу Крымской весны и сегодня делают много для защиты полуострова от врагов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в годовщину вывода советских войск из Афганистана.
"В 2014 году многие ветераны Афганистана вступили в ряды народного ополчения Крыма, внесли большой вклад в победу Крымской весны, в поддержание мира и стабильности на нашей земле, и сегодня они много делают для поддержки СВО и наших воинов, для защиты полуострова от врагов, приближают разгром нацизма", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, воины-интернационалисты являются "патриотическим авангардом России". Их мужество и героизм, верность долгу и любовь к Родине – достойный пример для молодежи.
Председатель Госсовет Крыма Владимир Константинов также указал, что ветераны Афганистана с честью исполнили свой воинский долг и сегодня активно участвуют в приближении победы России в СВО.
"Подвиг воинов-интернационалистов, как и других наших защитников всех времен, вдохновляет нас на новые свершения во имя нашей общей Родины — России", - написал он в своем Telegram-канале.
15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов). Эта дата связана с выводом советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана
Два страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана
25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан – как это было
 
КрымАфганистанИсторияСергей АксеновНародное ополчение КрымаКрымская веснаОбществоПраздники и памятные датыВладимир КонстантиновНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главы МИД России и США провели телефонный разговор
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния