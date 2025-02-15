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Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, предложил украинцам, которые не согласны с отменой выборов в стране,... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T15:21
2025-02-15T15:21
украина
владимир зеленский
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выборы на украине
политика
общество
в мире
мюнхенская конференция
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, предложил украинцам, которые не согласны с отменой выборов в стране, "выбрать другое гражданство". Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".При этом Конституция страны не предусматривает возможности продления полномочий президента, а это значит, что Зеленский потерял легитимность как глава государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий из-за нелегитимности действующей власти. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.Российский лидер также отмечал, что Москва может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы.В начале февраля агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога сообщило, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на УкраинеЗеленский решил баллотироваться на второй срокВ Крыму предрекли самораспад Украины
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, выборы, выборы на украине, политика, общество, в мире, мюнхенская конференция, новости
Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны

Зеленский предложил несогласным с отменой выборов украинцам поменять гражданство

15:21 15.02.2025
 
© AP Photo Matthias SchraderВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo Matthias Schrader
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, предложил украинцам, которые не согласны с отменой выборов в стране, "выбрать другое гражданство". Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Украинцы не хотят выборов... Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство", - приводит РИА Новости слова политика.
Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
При этом Конституция страны не предусматривает возможности продления полномочий президента, а это значит, что Зеленский потерял легитимность как глава государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий из-за нелегитимности действующей власти. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.
Российский лидер также отмечал, что Москва может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы.
В начале февраля агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога сообщило, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года.
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