Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
Зеленский предложил несогласным с отменой выборов украинцам поменять гражданство
© AP Photo Matthias SchraderВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции
© AP Photo Matthias Schrader
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, предложил украинцам, которые не согласны с отменой выборов в стране, "выбрать другое гражданство". Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Украинцы не хотят выборов... Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство", - приводит РИА Новости слова политика.
Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
При этом Конституция страны не предусматривает возможности продления полномочий президента, а это значит, что Зеленский потерял легитимность как глава государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий из-за нелегитимности действующей власти. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.
Российский лидер также отмечал, что Москва может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы.
В начале февраля агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога сообщило, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года.
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