https://crimea.ria.ru/20250215/na-ukraine-razbity-voennye-aerodromy-1144202874.html

На Украине разбиты военные аэродромы

На Украине разбиты военные аэродромы - РИА Новости Крым, 15.02.2025

На Украине разбиты военные аэродромы

На Украине разбиты военные аэродромы и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T13:19

2025-02-15T13:19

2025-02-15T13:19

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

пво

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143959541_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_d1705416537dedf096242a8b8f316c34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На Украине разбиты военные аэродромы и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Отмечается, что удары по военно-промышленному комплексу наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 472 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 464 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 743 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 700 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на УкраинеСилы ПВО сбили 202 беспилотника и 4 западных бомбыГрупповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, пво, поставки западного оружия украине