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На Украине разбиты военные аэродромы
На Украине разбиты военные аэродромы - РИА Новости Крым, 15.02.2025
На Украине разбиты военные аэродромы
На Украине разбиты военные аэродромы и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T13:19
2025-02-15T13:19
2025-02-15T13:19
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
пво
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На Украине разбиты военные аэродромы и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Отмечается, что удары по военно-промышленному комплексу наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 472 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 464 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 743 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 700 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на УкраинеСилы ПВО сбили 202 беспилотника и 4 западных бомбыГрупповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, пво, поставки западного оружия украине
На Украине разбиты военные аэродромы
Армия России поразила военные аэродромы Украины и сбила 130 беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На Украине разбиты военные аэродромы и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удары по военно-промышленному комплексу наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 472 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 464 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 743 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 700 единиц специальной военной автомобильной техники.
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