https://crimea.ria.ru/20250215/otbity-tri-ataki-vraga-v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-esche-280-boevikov-vsu-1144203737.html

Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ

Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ

В Курской области Вооруженные силы России отразили три контратаки украинских боевиков, уничтожив 280 солдат ВСУ и западную военную технику. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T14:29

2025-02-15T14:29

2025-02-15T14:29

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Курской области Вооруженные силы России отразили три контратаки украинских боевиков, уничтожив 280 солдат ВСУ и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" разбили 16 бригад врага в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Свердликово и Суджа.Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены боевики в районах населенных пунктов Гоголевка, Замостье, Казачья Локня, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Новая Сорочина, Олешня, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60 780 военнослужащих, 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, и другую технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – ПесковВ живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской областиВоенные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"