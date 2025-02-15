Рейтинг@Mail.ru
Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250215/otbity-tri-ataki-vraga-v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-esche-280-boevikov-vsu-1144203737.html
Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
В Курской области Вооруженные силы России отразили три контратаки украинских боевиков, уничтожив 280 солдат ВСУ и западную военную технику. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T14:29
2025-02-15T14:29
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144093059_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_27cb0c7a27f91c9f500d04746eefb9fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Курской области Вооруженные силы России отразили три контратаки украинских боевиков, уничтожив 280 солдат ВСУ и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" разбили 16 бригад врага в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Свердликово и Суджа.Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены боевики в районах населенных пунктов Гоголевка, Замостье, Казачья Локня, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Новая Сорочина, Олешня, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60 780 военнослужащих, 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, и другую технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – ПесковВ живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской областиВоенные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144093059_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e107703712d2789ecf8a320e62c4475a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ

В Курской области ликвидированы 280 боевиков ВСУ и немецкая бронемашина Bergepanzer 2

14:29 15.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Ураган"
Работа РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Курской области Вооруженные силы России отразили три контратаки украинских боевиков, уничтожив 280 солдат ВСУ и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" разбили 16 бригад врага в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Свердликово и Суджа.
Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены боевики в районах населенных пунктов Гоголевка, Замостье, Казачья Локня, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Новая Сорочина, Олешня, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

"Отражены три контратаки противника. За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномета, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ Bergepanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БПЛА", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60 780 военнослужащих, 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, и другую технику.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков
В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области
Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Север"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главы МИД России и США провели телефонный разговор
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния