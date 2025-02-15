https://crimea.ria.ru/20250215/razgrom-vsu-prodolzhaetsya-kiev-poteryal-1130-boevikov-za-sutki-1144203066.html
Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки
Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки
Потери украинских войск за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили порядка 1130 военнослужащих, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T13:31
2025-02-15T13:31
2025-02-15T13:23
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили порядка 1130 военнослужащих, сообщает Минобороны России.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" и разгромили живую силу и технику врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики.Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в района Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНР.Потери противника составили до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка ДНР. Кроме того, разгромлены живая сила и техника ВСУ в районах Щербиновки, Удачного, Зверево, Котлино, Новоандреевки и Надеждинки ДНР. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Формирования группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанося удары по врагу в районах населенных пунктов Константинополь, Комар ДНР, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области.Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, два полевых склада боеприпасов.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Понятовка и Велетенское Херсонской области. Враг лишился 50 военнослужащих, девяти автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили порядка 1130 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Запад" и разгромили живую силу и технику врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в района Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНР.
Потери противника составили до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр"
в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка
ДНР. Кроме того, разгромлены живая сила и техника ВСУ в районах Щербиновки, Удачного, Зверево, Котлино, Новоандреевки и Надеждинки ДНР. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
Формирования группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанося удары по врагу в районах населенных пунктов Константинополь, Комар ДНР, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, два полевых склада боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Понятовка и Велетенское Херсонской области. Враг лишился 50 военнослужащих, девяти автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.
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