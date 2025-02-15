https://crimea.ria.ru/20250215/razgrom-vsu-prodolzhaetsya-kiev-poteryal-1130-boevikov-za-sutki-1144203066.html

Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки

Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки

Потери украинских войск за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили порядка 1130 военнослужащих, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T13:31

2025-02-15T13:31

2025-02-15T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили порядка 1130 военнослужащих, сообщает Минобороны России.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" и разгромили живую силу и технику врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики.Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в района Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНР.Потери противника составили до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка ДНР. Кроме того, разгромлены живая сила и техника ВСУ в районах Щербиновки, Удачного, Зверево, Котлино, Новоандреевки и Надеждинки ДНР. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Формирования группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанося удары по врагу в районах населенных пунктов Константинополь, Комар ДНР, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области.Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, два полевых склада боеприпасов.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Понятовка и Велетенское Херсонской области. Враг лишился 50 военнослужащих, девяти автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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