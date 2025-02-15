Рейтинг@Mail.ru
Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250215/razgrom-vsu-prodolzhaetsya-kiev-poteryal-1130-boevikov-za-sutki-1144203066.html
Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки
Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки
Потери украинских войск за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили порядка 1130 военнослужащих, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T13:31
2025-02-15T13:23
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/07/1143999125_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_0e26669d1096253893c344cc96f3f8e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили порядка 1130 военнослужащих, сообщает Минобороны России.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" и разгромили живую силу и технику врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики.Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в района Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНР.Потери противника составили до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка ДНР. Кроме того, разгромлены живая сила и техника ВСУ в районах Щербиновки, Удачного, Зверево, Котлино, Новоандреевки и Надеждинки ДНР. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Формирования группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанося удары по врагу в районах населенных пунктов Константинополь, Комар ДНР, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области.Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, два полевых склада боеприпасов.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Понятовка и Велетенское Херсонской области. Враг лишился 50 военнослужащих, девяти автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/07/1143999125_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_1cb0a22f134cb898b15561df000991e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Разгром ВСУ продолжается: Киев потерял 1130 боевиков за сутки

Новости СВО: Украина потеряла 1130 боевиков за сутки

13:31 15.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили порядка 1130 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Запад" и разгромили живую силу и технику врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в района Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНР.
Потери противника составили до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка ДНР. Кроме того, разгромлены живая сила и техника ВСУ в районах Щербиновки, Удачного, Зверево, Котлино, Новоандреевки и Надеждинки ДНР. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
Формирования группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанося удары по врагу в районах населенных пунктов Константинополь, Комар ДНР, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, два полевых склада боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Понятовка и Велетенское Херсонской области. Враг лишился 50 военнослужащих, девяти автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главы МИД России и США провели телефонный разговор
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния