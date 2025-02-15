https://crimea.ria.ru/20250215/khamas-peredal-rossiyskogo-zalozhnika-krasnomu-krestu-v-gaze-1144201255.html

ХАМАС передал российского заложника Красному кресту в Газе

ХАМАС передал российского заложника Красному кресту в Газе - РИА Новости Крым, 15.02.2025

ХАМАС передал российского заложника Красному кресту в Газе

Движение ХАМАС освободило в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и еще двух израильских заложников, их передали Красному кресту. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T11:45

2025-02-15T11:45

2025-02-15T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Движение ХАМАС освободило в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и еще двух израильских заложников, их передали Красному кресту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках.С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США возьмут под контроль сектор Газа – ТрампВторое перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе ГазаСтраны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины

сектор газа

израиль

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Кадры передачи заложников, включая россиянина Труфанова, в Хан-Юнисе Передача трех заложников, включая россиянина Труфанова, началась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, процесс транслируется по телевидению. 2025-02-15T11:45 true PT0M36S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, израиль, цахал, заложники, в мире, российский красный крест, безопасность, общество, новости, хамас, видео