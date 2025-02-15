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ХАМАС передал российского заложника Красному кресту в Газе - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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ХАМАС передал российского заложника Красному кресту в Газе
ХАМАС передал российского заложника Красному кресту в Газе - РИА Новости Крым, 15.02.2025
ХАМАС передал российского заложника Красному кресту в Газе
Движение ХАМАС освободило в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и еще двух израильских заложников, их передали Красному кресту. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T11:45
2025-02-15T11:46
сектор газа
израиль
цахал
заложники
в мире
российский красный крест
безопасность
общество
новости
хамас
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Движение ХАМАС освободило в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и еще двух израильских заложников, их передали Красному кресту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках.С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США возьмут под контроль сектор Газа – ТрампВторое перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе ГазаСтраны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины
сектор газа
израиль
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Кадры передачи заложников, включая россиянина Труфанова, в Хан-Юнисе
Передача трех заложников, включая россиянина Труфанова, началась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, процесс транслируется по телевидению.
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сектор газа, израиль, цахал, заложники, в мире, российский красный крест, безопасность, общество, новости, хамас, видео
ХАМАС передал российского заложника Красному кресту в Газе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Движение ХАМАС освободило в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и еще двух израильских заложников, их передали Красному кресту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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ХАМАС передал российского заложника Красному кресту в Газе

В секторе Газа россиянин Труфанов и еще два заложника переданы Красному кресту - ЦАХАЛ

11:45 15.02.2025 (обновлено: 11:46 15.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Движение ХАМАС освободило в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и еще двух израильских заложников, их передали Красному кресту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Трое освобожденных заложников переданы Красному кресту и направляются на встречу с представителями армии и Общей службы безопасности", - говорится в сообщении.
Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках.
С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сектор ГазаИзраильЦАХАЛЗаложникиВ миреРоссийский Красный КрестБезопасностьОбществоНовостиХАМАС
 
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