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В Абхазии проходят выборы президента

В Абхазии проходят выборы президента - РИА Новости Крым, 15.02.2025

В Абхазии проходят выборы президента

В Абхазии в воскресенье проходят досрочные выборы президента, на главный пост республики претендуют пять кандидатов. РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T09:14

2025-02-15T09:14

2025-02-15T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Абхазии в воскресенье проходят досрочные выборы президента, на главный пост республики претендуют пять кандидатов.152 избирательных участка в стране начали работу в 8:00 мск. Кроме того, по одному участку открыто в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.Следить за порядком в день выборов будут более 900 сотрудников милиции. В республику приехали более 100 международных наблюдателей из 33 стран.Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.В ноябре прошлого года в Абхазии разразился политический кризис на фоне рассмотрения парламентом закона "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Оппозиция требовала снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки.Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль.Президент Аслан Бжания подал заявление об отставке.Его обязанности стал исполнять вице-президент Бадра Гунба. Впоследствии было принято решение о проведении досрочных выборов главы государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, в мире, политика, выборы, новости, общество