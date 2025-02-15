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В Абхазии проходят выборы президента - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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В Абхазии проходят выборы президента
В Абхазии проходят выборы президента - РИА Новости Крым, 15.02.2025
В Абхазии проходят выборы президента
В Абхазии в воскресенье проходят досрочные выборы президента, на главный пост республики претендуют пять кандидатов. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T09:14
2025-02-15T09:15
абхазия
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Абхазии в воскресенье проходят досрочные выборы президента, на главный пост республики претендуют пять кандидатов.152 избирательных участка в стране начали работу в 8:00 мск. Кроме того, по одному участку открыто в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.Следить за порядком в день выборов будут более 900 сотрудников милиции. В республику приехали более 100 международных наблюдателей из 33 стран.Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.В ноябре прошлого года в Абхазии разразился политический кризис на фоне рассмотрения парламентом закона "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Оппозиция требовала снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки.Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль.Президент Аслан Бжания подал заявление об отставке.Его обязанности стал исполнять вице-президент Бадра Гунба. Впоследствии было принято решение о проведении досрочных выборов главы государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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абхазия, в мире, политика, выборы, новости, общество
В Абхазии проходят выборы президента

В Абхазии началось голосование по досрочным выборам президента

09:14 15.02.2025 (обновлено: 09:15 15.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Абхазии в воскресенье проходят досрочные выборы президента, на главный пост республики претендуют пять кандидатов.
152 избирательных участка в стране начали работу в 8:00 мск. Кроме того, по одному участку открыто в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов: политик Бадра Гунба, с ноября 2024 года исполняющий обязанности президента, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, оппозиционер, бывший министр экономики республики Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
Следить за порядком в день выборов будут более 900 сотрудников милиции. В республику приехали более 100 международных наблюдателей из 33 стран.
Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
В ноябре прошлого года в Абхазии разразился политический кризис на фоне рассмотрения парламентом закона "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.
Оппозиция требовала снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.
15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки.
Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль.
Президент Аслан Бжания подал заявление об отставке.Его обязанности стал исполнять вице-президент Бадра Гунба. Впоследствии было принято решение о проведении досрочных выборов главы государства.
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