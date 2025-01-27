https://crimea.ria.ru/20250127/v-krymu-vdvoe-vyroslo-chislo-broney-v-otelyakh-i-zdravnitsakh-na-leto-1143693686.html

В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на лето

В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на лето - РИА Новости Крым, 27.01.2025

В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на лето

Количество бронирований отелей, гостиниц и санаториев в Крыму на летний сезон за последнюю неделю выросло в полтора-два раза. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T14:21

2025-01-27T14:21

2025-01-27T14:21

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владимир константинов

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разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Количество бронирований отелей, гостиниц и санаториев в Крыму на летний сезон за последнюю неделю выросло в полтора-два раза. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам заслушивания доклада министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия о перспективах курортного сезона в связи с выбросом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.Спикер крымского парламента отметил, что на сегодняшний день крымское побережье чистое, все крупные загрязнения были оперативно убраны. За последние три недели крупных выбросов на пляжах не зафиксировано.25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфиновЗапущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море

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