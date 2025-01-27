В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на лето
В Крыму за неделю вдвое выросло число бронирований отелей и санаториев на лето – власти
© РИА Новости КрымОтдых в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Количество бронирований отелей, гостиниц и санаториев в Крыму на летний сезон за последнюю неделю выросло в полтора-два раза. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам заслушивания доклада министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия о перспективах курортного сезона в связи с выбросом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.
"Если больше крупных выбросов не произойдет, туристический сезон в 2025 году в Крыму состоится на хорошем уровне. Мы со своей стороны сделаем для этого все возможное. К слову, за последнюю неделю бронь средств размещения в Крыму выросла примерно в полтора-два раза", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Спикер крымского парламента отметил, что на сегодняшний день крымское побережье чистое, все крупные загрязнения были оперативно убраны. За последние три недели крупных выбросов на пляжах не зафиксировано.
25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.
24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
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