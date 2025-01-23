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Запущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Запущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море
Запущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Запущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море
Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило отбор проектов по ликвидации последствий разлива мазута на Черном море, лучшие из них Агентство передаст для... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T16:28
2025-01-23T16:30
агентство стратегических инициатив (аси)
новости
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
крым
георгий белозеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило отбор проектов по ликвидации последствий разлива мазута на Черном море, лучшие из них Агентство передаст для апробации непосредственно в местах ЧС. Об этом сообщил заместитель гендиректора – операционный директор АСИ по продвижению новых проектов Георгий Белозеров на совещании под руководством президента России Владимира Путина.В АСИ констатировали, что на данный момент остро стоит вопрос подбора технологий для ликвидации последствий экологической катастрофы на разных ее этапах: обнаружение мазута и его последующее удаление из толщи воды, быстрые и эффективные способы сбора мазута на побережье, технологии очистки и утилизации загрязненного грунта, восстановление природной экосистемы региона.Ученые, разработчики и предприниматели могут представить свои готовые решения, способные помочь в ликвидации последствий разлива мазута.По итогам экспертизы Агентство поддержит проекты в высокой стадии готовности — уже имеющие разработанные продукты, прототипы и испытанные методики, располагающие ресурсами и командой, готовой апробировать решения в зоне ЧС. Отобранные проекты АСИ передаст напрямую Оперативному штабу для апробации непосредственно в местах ликвидации последствий катастрофы15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС – фейкЕще три мазутных пятна выявили в КрымуКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб
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РИА Новости Крым
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агентство стратегических инициатив (аси), новости, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, крым, георгий белозеров
Запущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море

АСИ запустило отбор проектов по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море

16:28 23.01.2025 (обновлено: 16:30 23.01.2025)
 
© МорспасслужбаЛиквидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе
Ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе
© Морспасслужба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило отбор проектов по ликвидации последствий разлива мазута на Черном море, лучшие из них Агентство передаст для апробации непосредственно в местах ЧС. Об этом сообщил заместитель гендиректора – операционный директор АСИ по продвижению новых проектов Георгий Белозеров на совещании под руководством президента России Владимира Путина.
"Правительство ведет работу по ликвидации последствий, наш же фокус – это восстановление экосистем и работа над разработками технологий, которые позволят предотвратить в последующем подобные инциденты… Сейчас Агентством запущен отбор проектов. Уже сейчас несколько десятков проектов рассматриваются для развертывания непосредственно в Черном море", - сказал Белозеров.
В АСИ констатировали, что на данный момент остро стоит вопрос подбора технологий для ликвидации последствий экологической катастрофы на разных ее этапах: обнаружение мазута и его последующее удаление из толщи воды, быстрые и эффективные способы сбора мазута на побережье, технологии очистки и утилизации загрязненного грунта, восстановление природной экосистемы региона.
Ученые, разработчики и предприниматели могут представить свои готовые решения, способные помочь в ликвидации последствий разлива мазута.
По итогам экспертизы Агентство поддержит проекты в высокой стадии готовности — уже имеющие разработанные продукты, прототипы и испытанные методики, располагающие ресурсами и командой, готовой апробировать решения в зоне ЧС. Отобранные проекты АСИ передаст напрямую Оперативному штабу для апробации непосредственно в местах ликвидации последствий катастрофы
"Здесь видится важным сделать акцент на создании механизма постоянно работающего, отвечающего на эти вызовы экстренно, в том числе с учетом возможностей финансирования. Здесь мы особую поддержку видим в компаниях, которые могут здесь показать себя, в том числе в рамках общественного капитала", - добавил Белозеров.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Агентство стратегических инициатив (АСИ)НовостиРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКрымГеоргий Белозеров
 
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