https://crimea.ria.ru/20250122/kak-povliyal-na-rybu-razliv-mazuta-v-kerchenskom-prolive-rezultaty-prob-1143561267.html

Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб

Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб

Загрязненной нефтепродуктами рыбы в Черном и Азовском морях после разлива мазута в Керченском проливе не обнаружено, показатели безопасности находятся в... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T11:53

2025-01-22T11:53

2025-01-22T11:54

новости

черное море

азовское море

роспотребнадзор

рыба

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Загрязненной нефтепродуктами рыбы в Черном и Азовском морях после разлива мазута в Керченском проливе не обнаружено, показатели безопасности находятся в пределах нормы. Об этом заявил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Ранее специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где зафиксированы выбросы нефтепродуктов.По информации главы ведомства, исследованы образцы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области.Кроме того, была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.Ранее ученые из Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ) также сообщили, что в хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, нет признаков токсического поражения нефтепродуктами.Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть".Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуЕжедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моряСпасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера

черное море

азовское море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, черное море, азовское море, роспотребнадзор, рыба, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море