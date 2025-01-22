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Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб
Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб
Загрязненной нефтепродуктами рыбы в Черном и Азовском морях после разлива мазута в Керченском проливе не обнаружено, показатели безопасности находятся в... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T11:53
2025-01-22T11:54
новости
черное море
азовское море
роспотребнадзор
рыба
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Загрязненной нефтепродуктами рыбы в Черном и Азовском морях после разлива мазута в Керченском проливе не обнаружено, показатели безопасности находятся в пределах нормы. Об этом заявил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Ранее специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где зафиксированы выбросы нефтепродуктов.По информации главы ведомства, исследованы образцы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области.Кроме того, была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.Ранее ученые из Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ) также сообщили, что в хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, нет признаков токсического поражения нефтепродуктами.Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть".Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуЕжедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моряСпасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера
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новости, черное море, азовское море, роспотребнадзор, рыба, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб

В Черном и Азовском морях загрязнения рыбы от разлива мазута не обнаружено – РПН

11:53 22.01.2025 (обновлено: 11:54 22.01.2025)
 
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Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Загрязненной нефтепродуктами рыбы в Черном и Азовском морях после разлива мазута в Керченском проливе не обнаружено, показатели безопасности находятся в пределах нормы. Об этом заявил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
Ранее специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где зафиксированы выбросы нефтепродуктов.

"Согласно проведенным лабораторным исследованиям ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции", загрязнения рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы", – приводит слова Арзиева пресс-служба ведомства.

По информации главы ведомства, исследованы образцы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области.
Кроме того, была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.
Ранее ученые из Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ) также сообщили, что в хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, нет признаков токсического поражения нефтепродуктами.
Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть".
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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