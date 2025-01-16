https://crimea.ria.ru/20250116/uchenye-issledovali-vybrosivshuyusya-na-bereg-v-sevastopole-khamsu-1143408993.html

Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу

Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу

В хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, ученые не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Об РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T17:56

2025-01-16T17:56

2025-01-16T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, ученые не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ).Подобные случаи происходят довольно часто, подчеркнули в ИнБЮМ. Выбросы хамсы фиксировались неоднократно и до катастрофы в Керченском проливе 15 декабря 2024 года."Специалисты рассматривают несколько возможных причин гибели рыбы, которые связаны с гидрометеорологическими условиями (шторм, температурные колебания и т.д.) , работой рыболовецких сейнеров, активностью дельфинов, которые во время охоты загоняют рыбу на берег".Мертвые особи хамсы были обнаружены в Севастополе 14 января. Хемоэкологи из ИнБЮМ взяли экземпляры рыб на исследование в условиях лаборатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицамВ Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсыЕще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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