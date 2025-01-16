https://crimea.ria.ru/20250116/uchenye-issledovali-vybrosivshuyusya-na-bereg-v-sevastopole-khamsu-1143408993.html
Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
В хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, ученые не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Об РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T17:56
2025-01-16T17:56
2025-01-16T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, ученые не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ).Подобные случаи происходят довольно часто, подчеркнули в ИнБЮМ. Выбросы хамсы фиксировались неоднократно и до катастрофы в Керченском проливе 15 декабря 2024 года."Специалисты рассматривают несколько возможных причин гибели рыбы, которые связаны с гидрометеорологическими условиями (шторм, температурные колебания и т.д.) , работой рыболовецких сейнеров, активностью дельфинов, которые во время охоты загоняют рыбу на берег".Мертвые особи хамсы были обнаружены в Севастополе 14 января. Хемоэкологи из ИнБЮМ взяли экземпляры рыб на исследование в условиях лаборатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицамВ Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсыЕще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
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Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
В Севастополе у найденной на берегу хамсы не обнаружили следов поражения нефтепродуктами
17:56 16.01.2025 (обновлено: 17:57 16.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, ученые не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ).
"В ходе осмотра признаков токсического поражения, в частности, кровоизлияния, повреждения жабр, патологии глаз и повреждения кожи, ученые не выявили", - говорится в сообщении.
Подобные случаи происходят довольно часто, подчеркнули в ИнБЮМ. Выбросы хамсы фиксировались неоднократно и до катастрофы в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.
"Специалисты рассматривают несколько возможных причин гибели рыбы, которые связаны с гидрометеорологическими условиями (шторм, температурные колебания и т.д.) , работой рыболовецких сейнеров, активностью дельфинов, которые во время охоты загоняют рыбу на берег".
Мертвые особи хамсы были обнаружены
в Севастополе 14 января. Хемоэкологи из ИнБЮМ взяли экземпляры рыб на исследование в условиях лаборатории.
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