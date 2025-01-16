Рейтинг@Mail.ru
Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/uchenye-issledovali-vybrosivshuyusya-na-bereg-v-sevastopole-khamsu-1143408993.html
Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
В хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, ученые не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Об РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T17:56
2025-01-16T17:57
инбюм
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143408581_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eda5570cab4e458d558ac28522058c95.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, ученые не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ).Подобные случаи происходят довольно часто, подчеркнули в ИнБЮМ. Выбросы хамсы фиксировались неоднократно и до катастрофы в Керченском проливе 15 декабря 2024 года."Специалисты рассматривают несколько возможных причин гибели рыбы, которые связаны с гидрометеорологическими условиями (шторм, температурные колебания и т.д.) , работой рыболовецких сейнеров, активностью дельфинов, которые во время охоты загоняют рыбу на берег".Мертвые особи хамсы были обнаружены в Севастополе 14 января. Хемоэкологи из ИнБЮМ взяли экземпляры рыб на исследование в условиях лаборатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицамВ Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсыЕще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143408581_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d7d2d9a62c250ee54adbab46be887274.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инбюм, новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости
Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу

В Севастополе у найденной на берегу хамсы не обнаружили следов поражения нефтепродуктами

17:56 16.01.2025 (обновлено: 17:57 16.01.2025)
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В хамсе, обнаруженной накануне в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного, ученые не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ).
"В ходе осмотра признаков токсического поражения, в частности, кровоизлияния, повреждения жабр, патологии глаз и повреждения кожи, ученые не выявили", - говорится в сообщении.
Подобные случаи происходят довольно часто, подчеркнули в ИнБЮМ. Выбросы хамсы фиксировались неоднократно и до катастрофы в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.
"Специалисты рассматривают несколько возможных причин гибели рыбы, которые связаны с гидрометеорологическими условиями (шторм, температурные колебания и т.д.) , работой рыболовецких сейнеров, активностью дельфинов, которые во время охоты загоняют рыбу на берег".
Мертвые особи хамсы были обнаружены в Севастополе 14 января. Хемоэкологи из ИнБЮМ взяли экземпляры рыб на исследование в условиях лаборатории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам
В Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы
Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
 
ИнБЮМНовости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас
19:31Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом
19:07Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем
18:41В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
18:31Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
18:09Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной
17:56Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
17:36Рейд в Севастополе открыт
17:26Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства
17:11В селе под Бахчисараем сгорела "легковушка"
16:56"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
16:50В Севастополе закрыли рейд
16:44Британия и Украина заключили соглашение о "столетнем партнерстве"
16:31Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт
16:12Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык
15:58Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности
15:53Более 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья
15:48Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок
15:31В ДНР начал работу автобусный маршрут Донецк – Мариуполь
15:25Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
Лента новостейМолния