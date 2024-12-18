https://crimea.ria.ru/20241218/v-azovo-chernomorskom-basseyne-uvelichilsya-vylov-khamsy-1142696747.html

В Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы

В Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы - РИА Новости Крым, 18.12.2024

В Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы

В Азово-Черноморском бассейне в текущем году увеличился вылов хамсы. Об этом сообщает Росрыболовство. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T10:21

2024-12-18T10:21

2024-12-18T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Азово-Черноморском бассейне в текущем году увеличился вылов хамсы. Об этом сообщает Росрыболовство.По информации ведомства, по стране вылов водных биоресурсов превысил 4,7 млн тонн."Вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4725 тысяч тонн. Продукция из свежих уловов в приоритетном порядке поступает на внутренний рынок", – уточнили в федеральном агентство по рыболовству.В частности, выросла добыча минтая, трески, сельди тихоокеанской, сардины иваси, мойвы, шпрот (килька), сельди балтийской, кильки."В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 476,6 тысяч тонн водных биоресурсов", – добавили в Росрыболовстве.Как сообщалось, в Крыму в море хотят искусственно выращивать сибаса и дораду. На сегодняшний день на полуострове уже работают порядка 20 аквакультурных хозяйств. В частности, крымская форель способна по качеству конкурировать с чилийским и норвежским продуктом, она выращена без антибиотиков, что сейчас в Европе редкость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовское море вернулись русский осетр и белугаКак выбрать безопасную рыбу на Новый годЧто будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок Россельхознадзора

азово-черноморский бассейн

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыба, рыболовство, росрыболовство, азово-черноморский бассейн, новости, черное море, азовское море