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Что будет с рынком недвижимости Крыма на фоне высоких ставок – Аксенов

Что будет с рынком недвижимости Крыма на фоне высоких ставок – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Что будет с рынком недвижимости Крыма на фоне высоких ставок – Аксенов

Вопреки высоким ставкам по ипотеке и падением продаж темпы строительства жилья в Крыму не замедлились. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T11:24

2024-12-18T11:24

2024-12-18T11:24

жилье

жилье в крыму

недвижимость

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сергей аксенов

большое интервью главы крыма сергея аксенова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Вопреки высоким ставкам по ипотеке и падением продаж темпы строительства жилья в Крыму не замедлились. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава республики Сергей Аксенов.При этом, по словам главы республики, в нынешней ситуации сроки реализации некоторых инвестпроектов, связанных со строительством апартаментов и другого жилья, будут перенесены.Он также добавил, что в Крыму ежегодно вводят в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья, из которых порядка 60-70% составляет индивидуальное жилищное строительство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуАренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступностиВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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