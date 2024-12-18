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Что будет с рынком недвижимости Крыма на фоне высоких ставок – Аксенов
Что будет с рынком недвижимости Крыма на фоне высоких ставок – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Что будет с рынком недвижимости Крыма на фоне высоких ставок – Аксенов
Вопреки высоким ставкам по ипотеке и падением продаж темпы строительства жилья в Крыму не замедлились. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T11:24
2024-12-18T11:24
2024-12-18T11:24
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недвижимость в крыму
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большое интервью главы крыма сергея аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Вопреки высоким ставкам по ипотеке и падением продаж темпы строительства жилья в Крыму не замедлились. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава республики Сергей Аксенов.При этом, по словам главы республики, в нынешней ситуации сроки реализации некоторых инвестпроектов, связанных со строительством апартаментов и другого жилья, будут перенесены.Он также добавил, что в Крыму ежегодно вводят в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья, из которых порядка 60-70% составляет индивидуальное жилищное строительство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуАренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступностиВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья
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РИА Новости Крым
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жилье, жилье в крыму, недвижимость, недвижимость в крыму, мнения, крым, сергей аксенов, большое интервью главы крыма сергея аксенова
Что будет с рынком недвижимости Крыма на фоне высоких ставок – Аксенов
Крым не замедлил темпы жилищного строительства – Аксенов