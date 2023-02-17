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В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья
В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья - РИА Новости Крым, 17.02.2023
В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья
В Севастополе впервые снизилась предельная стоимость одного квадратного метра жилья, соответствующее постановление принято на заседании местного правительства... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T18:25
2023-02-17T18:25
2023-02-17T18:25
недвижимость в крыму
севастополь
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общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые снизилась предельная стоимость одного квадратного метра жилья, соответствующее постановление принято на заседании местного правительства. По словам губернатора Михаила Развожаева, это позволит городу закупать квартиры для льготников дешевле.Стоимость жилья в СевастополеПредельная стоимость 1 кв. метра жилья в Севастополе теперь составляет 137 055 рублей.По словам и. о. директора департамента капитального строительства города Игоря Ахмедова, в прошлом году один квадрат в городе стоил 143 378 рублей."Расчет произведен на основании данных статистики о средней цене квадратного метра за четвертый квартал 2022 года крупных застройщиков, агентств недвижимости, с мониторингом рынка нового жилья и вторичного рынка", – сказала Ахмедов.Он отметил, что установление новых цен на квадрат позволит закупить жилье для расселения в него людей из аварийных домов, а также льготников, ждущих своей очереди, в частности ветеранов и сирот.Скачок цен и новая динамикаВ Севастополе – один из самых дорогих городов в части цен на недвижимость. Весной 2022 года регион пережил очередной скачок цен, квартиры здесь перестали быть доступными и для самих севастопольцев, об этом сообщала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.В январе 2023-го стало ясно, что на фоне выдачи беженцам из Херсона жилищных сертификатов на полуострове растет стоимость "вторичного" жилья, а на рынке элитной недвижимости цены снижаются. В целом в течение 2022 года цены на квартиры в Крыму выросли на 20-25%. Ровно год назад, в феврале 2022, эксперты заявляли, что жилье в Крыму покупают преимущественно две категории покупателей - те, кто живут здесь и хотят улучшить свои условия, также те, кто хочет купить квартиру на юге страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очереди Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты
https://crimea.ria.ru/20201106/Zolotye-metry-pochemu-nedvizhimost-v-Sevastopole-vnov-podorozhala-1118907643.html
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севастополь, жилье, жилье в крыму, новости крыма, крым, михаил развожаев, общество
В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья
Развожаев: в Севастополе впервые снизилась предельная стоимость 1 квадратного метра жилья
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые снизилась предельная стоимость одного квадратного метра жилья, соответствующее постановление принято на заседании местного правительства. По словам губернатора Михаила Развожаева, это позволит городу закупать квартиры для льготников дешевле.
Стоимость жилья в Севастополе
"В Севастополе впервые снизилась предельная стоимость одного квадратного метра жилья... Для нас это хорошая новость: жилье, которое мы закупаем для льготников, станет немного дешевле", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Предельная стоимость 1 кв. метра жилья в Севастополе теперь составляет 137 055 рублей.
По словам и. о. директора департамента капитального строительства города Игоря Ахмедова, в прошлом году один квадрат в городе стоил 143 378 рублей.
"Расчет произведен на основании данных статистики о средней цене квадратного метра за четвертый квартал 2022 года крупных застройщиков, агентств недвижимости, с мониторингом рынка нового жилья и вторичного рынка", – сказала Ахмедов.
Он отметил, что установление новых цен на квадрат позволит закупить жилье для расселения в него людей из аварийных домов, а также льготников, ждущих своей очереди, в частности ветеранов и сирот.
Скачок цен и новая динамика
В Севастополе – один из самых дорогих городов в части цен на недвижимость. Весной 2022 года регион пережил очередной скачок цен, квартиры здесь перестали быть доступными и для самих севастопольцев, об этом сообщала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.
В январе 2023-го стало ясно, что на фоне выдачи беженцам из Херсона жилищных сертификатов на полуострове растет стоимость "вторичного" жилья,
а на рынке элитной недвижимости цены снижаются.
В целом в течение 2022 года цены на квартиры в Крыму выросли на 20-25%.
Ровно год назад, в феврале 2022, эксперты заявляли, что жилье в Крыму покупают преимущественно две категории покупателей
- те, кто живут здесь и хотят улучшить свои условия, также те, кто хочет купить квартиру на юге страны.
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