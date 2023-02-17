https://crimea.ria.ru/20230217/v-sevastopole-vpervye-snizilas-stoimost-kvadrata-zhilya-1127057014.html

В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья

В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья - РИА Новости Крым, 17.02.2023

В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья

В Севастополе впервые снизилась предельная стоимость одного квадратного метра жилья, соответствующее постановление принято на заседании местного правительства... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T18:25

2023-02-17T18:25

2023-02-17T18:25

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севастополь

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крым

михаил развожаев

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые снизилась предельная стоимость одного квадратного метра жилья, соответствующее постановление принято на заседании местного правительства. По словам губернатора Михаила Развожаева, это позволит городу закупать квартиры для льготников дешевле.Стоимость жилья в СевастополеПредельная стоимость 1 кв. метра жилья в Севастополе теперь составляет 137 055 рублей.По словам и. о. директора департамента капитального строительства города Игоря Ахмедова, в прошлом году один квадрат в городе стоил 143 378 рублей."Расчет произведен на основании данных статистики о средней цене квадратного метра за четвертый квартал 2022 года крупных застройщиков, агентств недвижимости, с мониторингом рынка нового жилья и вторичного рынка", – сказала Ахмедов.Он отметил, что установление новых цен на квадрат позволит закупить жилье для расселения в него людей из аварийных домов, а также льготников, ждущих своей очереди, в частности ветеранов и сирот.Скачок цен и новая динамикаВ Севастополе – один из самых дорогих городов в части цен на недвижимость. Весной 2022 года регион пережил очередной скачок цен, квартиры здесь перестали быть доступными и для самих севастопольцев, об этом сообщала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.В январе 2023-го стало ясно, что на фоне выдачи беженцам из Херсона жилищных сертификатов на полуострове растет стоимость "вторичного" жилья, а на рынке элитной недвижимости цены снижаются. В целом в течение 2022 года цены на квартиры в Крыму выросли на 20-25%. Ровно год назад, в феврале 2022, эксперты заявляли, что жилье в Крыму покупают преимущественно две категории покупателей - те, кто живут здесь и хотят улучшить свои условия, также те, кто хочет купить квартиру на юге страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очереди Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты

https://crimea.ria.ru/20201106/Zolotye-metry-pochemu-nedvizhimost-v-Sevastopole-vnov-podorozhala-1118907643.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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