https://crimea.ria.ru/20230213/zemlya-uchastnikam-svo-v-krymu---raspredelyat-avtomatom-v-poryadke-ocheredi-1126953317.html

Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очереди

Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очереди - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очереди

Земельные участки крымчанам, участвующим в спецоперации, будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь. Об этом сообщил замминистра... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T16:54

2023-02-13T16:54

2023-02-13T16:54

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анатолий заиченко

минимущества крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Земельные участки крымчанам, участвующим в спецоперации, будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь. Об этом сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.По его словам, участки для бойцов СВО будут распределяться в четырех районах Крыма - Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Все – на прибрежных территориях.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.14 декабря Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам спецоперации. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное получение земли. В случае гибели военных участки смогут получить члены их семей.Позже президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокВ Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развитияПутин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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