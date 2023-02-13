Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очереди
Минимущества Крыма: земельные участки крымчанам-участникам СВО распределят автоматически
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Земельные участки крымчанам, участвующим в спецоперации, будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь. Об этом сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
По его словам, участки для бойцов СВО будут распределяться в четырех районах Крыма - Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Все – на прибрежных территориях.
"По данным территориям ведется работа, направленная на формирование и кадастрирование земельных участков. В дальнейшем, когда соответствующие мероприятия, включая проведение коммуникаций, будут завершены, начнется распределение земельных участков среди участников СВО", - проинформировал Заиченко.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.
14 декабря Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам спецоперации. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное получение земли. В случае гибели военных участки смогут получить члены их семей.
Позже президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.
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