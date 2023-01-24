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Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов
Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов
В Крыму на фоне выдачи херсонцам жилищных сертификатов растет стоимость "вторичного" жилья, при этом на рынке элитной недвижимости наблюдается некоторое... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T07:28
2023-01-24T07:28
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жилье
новости крыма
крым
жилищный сертификат
недвижимость в крыму
надежда буйлова
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму на фоне выдачи херсонцам жилищных сертификатов растет стоимость "вторичного" жилья, при этом на рынке элитной недвижимости наблюдается некоторое снижение цен. Об этом РИА Новости Крым рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Малогабаритки в Крыму дорожают"Что касается Крыма, за счет "херсонских" сертификатов, в среднем цены на малогабаритное жилье выросли. То, за что раньше хотели два миллиона рублей, стали продавать почти на миллион дороже", - констатирует Буйлова.Как поясняет эксперт, речь идет в первую очередь о недорогой "вторичной" недвижимости в центральном и северном Крыму, цена которой "подъемна" для обладателей жилищных сертификатов. Спрос на такое жилье поднимается, а значит, растут и цены. При этом суммы сертификатов пока не позволяют их владельцам рассчитывать на недвижимость в крымской столице и на побережье полуострова.Сколько стоит квартира в КрымуЧто касается элитного жилья, здесь также роста не предвидится и даже наметилось некоторое снижение. Однако рынок "штормит и будоражит", ежемесячно цены меняются то в большую, то в меньшую сторону. Прогнозы строить трудно, зато самое время торговаться."То, что размещено на публичных источниках - далеко не окончательная цена. Если мы видим объект за 20 миллионов, реально его можно купить за 15. Торг идет с большим разбегом. Уступают значительные суммы. Поэтому - торгуйтесь", - посоветовала специалист.Также она озвучила средние цены на однокомнатные квартиры в крымских новостройках: "В среднем цена "однушки" в Симферополе - до четырех миллионов, на Южнобережье - от четырех до пяти. Керчь однозначно дешевле Симферополя. Феодосия держится в рамках симферопольских цен. Евпатория дороже Симферополя, но дешевле Южного берега".Цены на недвижимость в СевастополеА вот в Севастополе дешевеет не только "элитка", но и сегмент дешевого жилья. Из-за весеннего скачка цен, квартиры здесь перестали быть доступными и для самих севастопольцев, не говоря о владельцах сертификатов."Весной был скачок доллара, и цены достигли "потолка". Сейчас они немного снижены, пришли в соответствие, стабилизировались и сильного роста уже не будет", - считает Буйлова.С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области. Переселенцы активно оформляют жилищные документы, чтобы остаться в Крыму. К началу декабря в симферопольский центр "Мои документы" поэтому вопросу обратилось около 12 тысяч жителей Херсонской области. Работу ведут и в Севастополе, к середине декабря в городе выдали более сотни жилищных сертификатов переселенцам из Херсона и области. Читайте также на РИА Новости Крым:Жилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявок"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с КрымомРынок недвижимости Крыма: итоги года и прогнозы
https://crimea.ria.ru/20221128/gotovy-li-krymchane-prodavat-zhile-pereselentsam-po-sertifikatam-1125585357.html
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жилье, новости крыма, крым, жилищный сертификат, недвижимость в крыму, надежда буйлова, севастополь
Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов

Риелтор Буйлова: в Крыму растут цены на малогабаритное вторичное жилье

07:28 24.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтделка и планировка квартир нового микрорайона "Академический" в Екатеринбурге
Отделка и планировка квартир нового микрорайона Академический в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму на фоне выдачи херсонцам жилищных сертификатов растет стоимость "вторичного" жилья, при этом на рынке элитной недвижимости наблюдается некоторое снижение цен. Об этом РИА Новости Крым рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.

Малогабаритки в Крыму дорожают

"Что касается Крыма, за счет "херсонских" сертификатов, в среднем цены на малогабаритное жилье выросли. То, за что раньше хотели два миллиона рублей, стали продавать почти на миллион дороже", - констатирует Буйлова.
Как поясняет эксперт, речь идет в первую очередь о недорогой "вторичной" недвижимости в центральном и северном Крыму, цена которой "подъемна" для обладателей жилищных сертификатов. Спрос на такое жилье поднимается, а значит, растут и цены. При этом суммы сертификатов пока не позволяют их владельцам рассчитывать на недвижимость в крымской столице и на побережье полуострова.
"Впрочем, сегодня вводятся упрощения, в частности можно объединять сертификаты, поэтому у людей будут суммы больше. Теперь мы будем наблюдать спрос и на побережье, однако цены на ЮБК и так достигли своего пика еще в 2022 году, и специалисты не прогнозируют еще большего роста", - говорит эксперт.

Сколько стоит квартира в Крыму

Что касается элитного жилья, здесь также роста не предвидится и даже наметилось некоторое снижение. Однако рынок "штормит и будоражит", ежемесячно цены меняются то в большую, то в меньшую сторону. Прогнозы строить трудно, зато самое время торговаться.
"То, что размещено на публичных источниках - далеко не окончательная цена. Если мы видим объект за 20 миллионов, реально его можно купить за 15. Торг идет с большим разбегом. Уступают значительные суммы. Поэтому - торгуйтесь", - посоветовала специалист.
Также она озвучила средние цены на однокомнатные квартиры в крымских новостройках: "В среднем цена "однушки" в Симферополе - до четырех миллионов, на Южнобережье - от четырех до пяти. Керчь однозначно дешевле Симферополя. Феодосия держится в рамках симферопольских цен. Евпатория дороже Симферополя, но дешевле Южного берега".
Ключ от квартиры
28 ноября 2022, 18:49
Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам

Цены на недвижимость в Севастополе

А вот в Севастополе дешевеет не только "элитка", но и сегмент дешевого жилья. Из-за весеннего скачка цен, квартиры здесь перестали быть доступными и для самих севастопольцев, не говоря о владельцах сертификатов.
"Весной был скачок доллара, и цены достигли "потолка". Сейчас они немного снижены, пришли в соответствие, стабилизировались и сильного роста уже не будет", - считает Буйлова.
С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области. Переселенцы активно оформляют жилищные документы, чтобы остаться в Крыму. К началу декабря в симферопольский центр "Мои документы" поэтому вопросу обратилось около 12 тысяч жителей Херсонской области. Работу ведут и в Севастополе, к середине декабря в городе выдали более сотни жилищных сертификатов переселенцам из Херсона и области.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЖильеНовости КрымаКрымЖилищный сертификатНедвижимость в КрымуНадежда БуйловаСевастополь
 
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Заголовок открываемого материала
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07:28Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов
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