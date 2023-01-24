https://crimea.ria.ru/20230124/kak-menyayutsya-tseny-na-zhile-v-krymu-iz-za-khersonskikh-sertifikatov-1126538173.html

Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов

Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов

В Крыму на фоне выдачи херсонцам жилищных сертификатов растет стоимость "вторичного" жилья, при этом на рынке элитной недвижимости наблюдается некоторое... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T07:28

2023-01-24T07:28

2023-01-24T07:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму на фоне выдачи херсонцам жилищных сертификатов растет стоимость "вторичного" жилья, при этом на рынке элитной недвижимости наблюдается некоторое снижение цен. Об этом РИА Новости Крым рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Малогабаритки в Крыму дорожают"Что касается Крыма, за счет "херсонских" сертификатов, в среднем цены на малогабаритное жилье выросли. То, за что раньше хотели два миллиона рублей, стали продавать почти на миллион дороже", - констатирует Буйлова.Как поясняет эксперт, речь идет в первую очередь о недорогой "вторичной" недвижимости в центральном и северном Крыму, цена которой "подъемна" для обладателей жилищных сертификатов. Спрос на такое жилье поднимается, а значит, растут и цены. При этом суммы сертификатов пока не позволяют их владельцам рассчитывать на недвижимость в крымской столице и на побережье полуострова.Сколько стоит квартира в КрымуЧто касается элитного жилья, здесь также роста не предвидится и даже наметилось некоторое снижение. Однако рынок "штормит и будоражит", ежемесячно цены меняются то в большую, то в меньшую сторону. Прогнозы строить трудно, зато самое время торговаться."То, что размещено на публичных источниках - далеко не окончательная цена. Если мы видим объект за 20 миллионов, реально его можно купить за 15. Торг идет с большим разбегом. Уступают значительные суммы. Поэтому - торгуйтесь", - посоветовала специалист.Также она озвучила средние цены на однокомнатные квартиры в крымских новостройках: "В среднем цена "однушки" в Симферополе - до четырех миллионов, на Южнобережье - от четырех до пяти. Керчь однозначно дешевле Симферополя. Феодосия держится в рамках симферопольских цен. Евпатория дороже Симферополя, но дешевле Южного берега".Цены на недвижимость в СевастополеА вот в Севастополе дешевеет не только "элитка", но и сегмент дешевого жилья. Из-за весеннего скачка цен, квартиры здесь перестали быть доступными и для самих севастопольцев, не говоря о владельцах сертификатов."Весной был скачок доллара, и цены достигли "потолка". Сейчас они немного снижены, пришли в соответствие, стабилизировались и сильного роста уже не будет", - считает Буйлова.С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области. Переселенцы активно оформляют жилищные документы, чтобы остаться в Крыму. К началу декабря в симферопольский центр "Мои документы" поэтому вопросу обратилось около 12 тысяч жителей Херсонской области. Работу ведут и в Севастополе, к середине декабря в городе выдали более сотни жилищных сертификатов переселенцам из Херсона и области. Читайте также на РИА Новости Крым:Жилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявок"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с КрымомРынок недвижимости Крыма: итоги года и прогнозы

https://crimea.ria.ru/20221128/gotovy-li-krymchane-prodavat-zhile-pereselentsam-po-sertifikatam-1125585357.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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