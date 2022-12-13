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Жилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизнь

Жилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизнь - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Жилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизнь

Переселенцы из Херсона оформляют жилищные сертификаты, чтобы остаться в Крыму. К началу декабря в симферопольский центр "Мои документы" за социальной помощью... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T07:31

2022-12-13T07:31

2022-12-13T07:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Переселенцы из Херсона оформляют жилищные сертификаты, чтобы остаться в Крыму. К началу декабря в симферопольский центр "Мои документы" за социальной помощью обратилось около 12 тысяч жителей Херсонской области. Как происходит оформление жизненно важных документов и какие вопросы интересуют людей - в материале РИА Новости Крым.Вернуться домой невозможноВ зале симферопольского центра "Мои документы" пусто не бывает. Теперь здесь помогают не только крымчанам. Наше появление в центре вызвало неоднозначную реакцию: приметив пресс-карту, некоторые посетители начали сторониться, другие, наоборот, испытывали особый интерес. Наше внимание привлек пожилой мужчина в центре зала, который спокойно воспринял появление прессы. При знакомстве выяснилось, что это наш коллега, заслуженный журналист Украины Юрий Анисимов. Он переехал в Крым из Херсона в сентябре. Узнав, кто мы, согласился пообщаться."Я благодарен крымчанам, что они нас понимают, наши проблемы. Народу многовато, но, тем не менее, мне понравилось в этой организации - довольно четко работают. Правда, я еще ничего не получил, но жду", — поделился Анисимов, теребя в руках стопку документов, подготовленных для получения жилищного сертификата.Спрашиваем о доме. Мужчина погрустнел и пожаловался, что сейчас туда возвращаться нельзя.Финансов у его семьи теперь в обрез, ведь покидать родной город нужно было быстро. Там он оставил все, даже некоторые документы. Теперь начинать жизнь придется заново."Были небольшие запасы, приходится очень экономить, чтобы дотянуть. Квартира дороговато стоит, но жить где-то надо.... Надеемся, что нам Россия поможет", — говорит Анисимов.Свое новое жилье мужчина ждет терпеливо, но переживает, чтобы хватило средств на временную аренду квартиры для семьи. Варианты еще не подбирал. Пояснил, что смотреть нет смысла, пока не будет денег. Не привык рассчитывать на то, чего еще нет.Торопиться не нужноПосле получения сертификата переселенцам предстоит выбать себе новый дом. Согласно установленным правилам, площадь должна быть не менее 33 кв. метров на одного человека, 42 — на семью из двух человек и от 18 — на каждого, если в семье больше трех человек.Одно из главных переживаний переселенцев — что не успеют купить квартиру за отведенный срок. Первоначально, по постановлению крымского правительства, право на получение жилья нужно было реализовать в течение трех месяцев после оформления документа. Но найти подходящий вариант нового дома, по словам херсонцев, не так просто. Тем более, за такое короткое время. Сейчас, как выяснилось, ситуация изменилась — спешить больше не нужно. О том, сколько времени теперь дается на покупку жилья, рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Никита Тарасов."Вносились изменения в постановление № 909 Совета министров РК, где сроки реализации жилищного сертификата убрали. Сегодня жилищные сертификаты бессрочные, ограничения нормативно-правовыми актами России и Крыма не установлены", — сказал Тарасов."Сроки, если и будут установлены, то с учетом того, чтобы жители могли обеспечить реализацию сертификатов", — подчеркнул министр.Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч >>Тысячи заявленийПо данным симферопольского центра "Мои документы" на начало декабря, от граждан, вынужденно покинувших свои дома, в МФЦ поступило почти 12 тысяч заявлений. Жилищные сертификаты в Крыму получили уже больше двух тысяч человек, но есть и отказы."На данный момент около 2300 жилищных сертификатов выдано и порядка 700 отказов. Большинство случаев — это некомплект документов, или обращаются те граждане, которые не попадают под категорию переселенцев. 32 заявления одобрено на приобретение", — уточнил Тарасов.На единовременную выплату в размере 100 тысяч заявления подали порядка 7,9 тысяч человек.Как оформитьДля оформления жилищного сертификата в Крыму переселенцам необходимо собрать пакет следующих документов: – паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка со штампом о вступлении в гражданство РФ;– документы, подтверждающие родство членов семьи заявителя;– свидетельство о праве собственности или другие правоустанавливающие документы на недвижимость, расположенную в Херсоне или населенных пунктах правобережной части Херсонской области.Собранные документы вместе с заявлением можно передать в центр "Мои документы". Далее они будут направлены в Министерство труда и социальной защиты Крыма для проверки и принятия решения.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после" Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской областиЖителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221120/zhile-za-sertifikat-est-li-v-krymu-dostupnye-kvartiry-1125456838.html

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Переселенцы из Херсонской области рассчитывают получить жилье в Крыму Житель Херсона Юрий Анисимов подал документы на получение выплат и жилищного сертификата в Крыму 2022-12-13T07:31 true PT1M29S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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