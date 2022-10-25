https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html

Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч

Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч

С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T07:04

2022-10-25T07:04

2022-10-25T07:04

новые регионы россии

херсонская область

крым

соцзащита

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и населенных пунктов правобережной части Херсонской области.Кому положены данные меры социальной поддержки, какие документы необходимо предоставить для их оформления – в материале РИА Новости Крым.Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей положена всем переселенцам из Херсона и правобережной части области, сообщила директор "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" республики Ольга Макарова.Для оформления выплаты необходимо предоставить:– паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка со штампом о вступлении в гражданство РФ;– реквизиты счета одного из крымских банков, на который будут перечислены деньги.Для оформления жилищного сертификата необходимо предоставить:– заявление на получение сертификата;– паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка со штампом о вступлении в гражданство РФ;– документы ,подтверждающие родство членов семьи заявителя;– свидетельство о праве собственности или иные правоустанавливающие документы на недвижимость, расположенную в Херсоне или населенных пунктах правобережной части Херсонской области.Собранный пакет документов будет направлен в Министерство труда и социальной защиты Крыма для проверки и принятия решения.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.

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https://crimea.ria.ru/20221024/khvatit-li-v-krymu-raboty-novym-grazhdanam-otvet-vlastey-1125060857.html

https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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