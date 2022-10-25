Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч
Какие документы нужны переселенцам для получения выплат и жилищного сертификата в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и населенных пунктов правобережной части Херсонской области.
Кому положены данные меры социальной поддержки, какие документы необходимо предоставить для их оформления – в материале РИА Новости Крым.
Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей положена всем переселенцам из Херсона и правобережной части области, сообщила директор "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" республики Ольга Макарова.
"Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей положена всем переселенцам из правобережной части Херсонской области, включая пенсионеров и детей", – сообщила казала Макарова. Документы принимают в любом из центров "Мои документы" на территории республики.
Для оформления выплаты необходимо предоставить:
– паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;
– паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;
– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка со штампом о вступлении в гражданство РФ;
– реквизиты счета одного из крымских банков, на который будут перечислены деньги.
– реквизиты счета одного из крымских банков, на который будут перечислены деньги.
В Министерстве труда и социальной защиты Крыма подчеркнули, что право на получение жилищного сертификата также имеют только переселенцы из Херсона и населенных пунктов правобережной части Херсонской области. Заявления, как и в первом случае, принимают центры "Мои документы".
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Для оформления жилищного сертификата необходимо предоставить:
– заявление на получение сертификата;
– паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;
– паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;
– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка со штампом о вступлении в гражданство РФ;
– документы ,подтверждающие родство членов семьи заявителя;
– свидетельство о праве собственности или иные правоустанавливающие документы на недвижимость, расположенную в Херсоне или населенных пунктах правобережной части Херсонской области.
– документы ,подтверждающие родство членов семьи заявителя;
– свидетельство о праве собственности или иные правоустанавливающие документы на недвижимость, расположенную в Херсоне или населенных пунктах правобережной части Херсонской области.
Собранный пакет документов будет направлен в Министерство труда и социальной защиты Крыма для проверки и принятия решения.
Приобрести жилье с помощью такого сертификата можно будет только на территории одного из населенных пунктов Республики Крым, подчеркнули в министерстве.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
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