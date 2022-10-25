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Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч
Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч
С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T07:04
2022-10-25T07:04
новые регионы россии
херсонская область
крым
соцзащита
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и населенных пунктов правобережной части Херсонской области.Кому положены данные меры социальной поддержки, какие документы необходимо предоставить для их оформления – в материале РИА Новости Крым.Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей положена всем переселенцам из Херсона и правобережной части области, сообщила директор "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" республики Ольга Макарова.Для оформления выплаты необходимо предоставить:– паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка со штампом о вступлении в гражданство РФ;– реквизиты счета одного из крымских банков, на который будут перечислены деньги.Для оформления жилищного сертификата необходимо предоставить:– заявление на получение сертификата;– паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка со штампом о вступлении в гражданство РФ;– документы ,подтверждающие родство членов семьи заявителя;– свидетельство о праве собственности или иные правоустанавливающие документы на недвижимость, расположенную в Херсоне или населенных пунктах правобережной части Херсонской области.Собранный пакет документов будет направлен в Министерство труда и социальной защиты Крыма для проверки и принятия решения.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
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новые регионы россии, херсонская область, крым, соцзащита, военное положение в новых регионах россии
Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч

Какие документы нужны переселенцам для получения выплат и жилищного сертификата в Крыму

07:04 25.10.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители Херсона в Джанкое
Эвакуированные жители Херсона в Джанкое - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. С 22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и населенных пунктов правобережной части Херсонской области.
Кому положены данные меры социальной поддержки, какие документы необходимо предоставить для их оформления – в материале РИА Новости Крым.
Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей положена всем переселенцам из Херсона и правобережной части области, сообщила директор "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" республики Ольга Макарова.
"Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей положена всем переселенцам из правобережной части Херсонской области, включая пенсионеров и детей", – сообщила казала Макарова. Документы принимают в любом из центров "Мои документы" на территории республики.
Для оформления выплаты необходимо предоставить:

– паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;
– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка со штампом о вступлении в гражданство РФ;

– реквизиты счета одного из крымских банков, на который будут перечислены деньги.
В Министерстве труда и социальной защиты Крыма подчеркнули, что право на получение жилищного сертификата также имеют только переселенцы из Херсона и населенных пунктов правобережной части Херсонской области. Заявления, как и в первом случае, принимают центры "Мои документы".
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Для оформления жилищного сертификата необходимо предоставить:
– заявление на получение сертификата;

– паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией в Херсоне или в одном из населенных пунктов правобережной части Херсонской области;
– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка со штампом о вступлении в гражданство РФ;

– документы ,подтверждающие родство членов семьи заявителя;

– свидетельство о праве собственности или иные правоустанавливающие документы на недвижимость, расположенную в Херсоне или населенных пунктах правобережной части Херсонской области.
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Приобрести жилье с помощью такого сертификата можно будет только на территории одного из населенных пунктов Республики Крым, подчеркнули в министерстве.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
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