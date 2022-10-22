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Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат
Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат
Жители Херсонской области, прибывшие в Крым, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья. Об... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T17:19
2022-10-22T17:21
крым
сергей аксенов
общество
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области, прибывшие в Крым, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что прием заявлений открыт в центрах "Мои документы".Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра &gt;&gt;Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html
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крым, сергей аксенов, общество, херсонская область
Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат

Аксенов: жители Херсона получат в Крыму 100 тысяч рублей и жилищный сертификат

17:19 22.10.2022 (обновлено: 17:21 22.10.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области, прибывшие в Крым, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что прием заявлений открыт в центрах "Мои документы".
Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра >>

"Сегодня с 16:00 во всех центрах "Мои Документы" Республики Крым начался прием заявлений от граждан Российской Федерации, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Граждане смогут получить государственную поддержку: единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья", - указал Аксенов.

Жители Херсонской области на вокзале в Джанкое - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
10:43
Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
 
КрымСергей АксеновОбществоХерсонская область
 
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