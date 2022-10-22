https://crimea.ria.ru/20221022/pereselentsy-iz-khersona-poluchat-po-100-tysyach-rubley-i-zhilischnyy-sertifikat-1125042038.html

Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат

Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат

Жители Херсонской области, прибывшие в Крым, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья. Об... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T17:19

2022-10-22T17:19

2022-10-22T17:21

крым

сергей аксенов

общество

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области, прибывшие в Крым, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что прием заявлений открыт в центрах "Мои документы".Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра >>Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html

крым

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, общество, херсонская область