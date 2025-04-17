https://crimea.ria.ru/20250417/na-ukraine-sdelali-zayavlenie-o-vyborakh-prezidenta-1145747161.html

На Украине сделали заявление о выборах президента

На Украине сделали заявление о выборах президента - РИА Новости Крым, 17.04.2025

На Украине сделали заявление о выборах президента

Глава центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что после окончания конфликта на подготовку к проведению президентских выборов в стране... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T10:46

2025-04-17T10:46

2025-04-17T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Глава центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что после окончания конфликта на подготовку к проведению президентских выборов в стране уйдет минимум три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.16 апреля Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней.Он отметил, что после прекращения военных действий Украине потребуется более трех месяцев для организации выборов.Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Киева продлить военное положение и всеобщую мобилизацию объясняется желанием сохранить свою неустойчивую конструкцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыт план Зеленского на 9 маяСделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружииТрампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение

https://crimea.ria.ru/20241210/kogda-zakonchitsya-svo-1142522805.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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