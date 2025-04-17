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На Украине сделали заявление о выборах президента
На Украине сделали заявление о выборах президента - РИА Новости Крым, 17.04.2025
На Украине сделали заявление о выборах президента
Глава центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что после окончания конфликта на подготовку к проведению президентских выборов в стране... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T10:46
2025-04-17T10:46
2025-04-17T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Глава центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что после окончания конфликта на подготовку к проведению президентских выборов в стране уйдет минимум три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.16 апреля Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней.Он отметил, что после прекращения военных действий Украине потребуется более трех месяцев для организации выборов.Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Киева продлить военное положение и всеобщую мобилизацию объясняется желанием сохранить свою неустойчивую конструкцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыт план Зеленского на 9 маяСделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружииТрампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение
https://crimea.ria.ru/20241210/kogda-zakonchitsya-svo-1142522805.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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На Украине сделали заявление о выборах президента
Глава ЦИК Украины назвал сроки проведения президентских выборов в стране