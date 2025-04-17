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Канатная дорога на Ай-Петри открыта - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Канатная дорога на Ай-Петри открыта
Канатная дорога на Ай-Петри открыта - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Канатная дорога на Ай-Петри открыта
С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе горного тематического парка. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T09:42
2025-04-17T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе горного тематического парка.20 апреля состоится открытие сезона. Для крымчан и гостей полуострова подготовили праздничную шоу-программу, яркие инсталляции и фотозоны, добавили в пресс-службе.Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри в январе была закрыта для подготовки к новому сезону. Зимние месяцы – самые ветреные, и это время используют, чтобы тщательно подготовиться к курортному сезону. В туристическом центре уточняли, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта.Канатная дорога - одна из главных достопримечательностей Большой Ялты. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки - это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Краски Ай-Петри": в Крыму устроят праздник на высоте 1,2 километраБудь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристуРоссияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апреле
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, канатная дорога на ай-петри, большая ялта, ай-петри
Канатная дорога на Ай-Петри открыта

Канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу 17 апреля

09:42 17.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанатная дорога на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе горного тематического парка.
"Ай-Петри просыпается в лучах весеннего солнца, и мы рады сообщить — сегодня канатная дорога работает в штатном режиме. Все готово, чтобы подарить вам день, полный ярких эмоций", - говорится в сообщении.
20 апреля состоится открытие сезона. Для крымчан и гостей полуострова подготовили праздничную шоу-программу, яркие инсталляции и фотозоны, добавили в пресс-службе.
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри в январе была закрыта для подготовки к новому сезону. Зимние месяцы – самые ветреные, и это время используют, чтобы тщательно подготовиться к курортному сезону. В туристическом центре уточняли, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта.
Канатная дорога - одна из главных достопримечательностей Большой Ялты. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки - это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
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