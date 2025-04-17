https://crimea.ria.ru/20250417/kanatnaya-doroga-na-ay-petri-otkryta-1145742881.html

Канатная дорога на Ай-Петри открыта

Канатная дорога на Ай-Петри открыта - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Канатная дорога на Ай-Петри открыта

С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе горного тематического парка. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T09:42

2025-04-17T09:42

2025-04-17T09:42

крым

новости крыма

канатная дорога на ай-петри

большая ялта

ай-петри

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135701530_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_3205ed927aab890a5cf9dc94472dfb6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе горного тематического парка.20 апреля состоится открытие сезона. Для крымчан и гостей полуострова подготовили праздничную шоу-программу, яркие инсталляции и фотозоны, добавили в пресс-службе.Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри в январе была закрыта для подготовки к новому сезону. Зимние месяцы – самые ветреные, и это время используют, чтобы тщательно подготовиться к курортному сезону. В туристическом центре уточняли, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта.Канатная дорога - одна из главных достопримечательностей Большой Ялты. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки - это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Краски Ай-Петри": в Крыму устроят праздник на высоте 1,2 километраБудь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристуРоссияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апреле

крым

большая ялта

ай-петри

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, канатная дорога на ай-петри, большая ялта, ай-петри