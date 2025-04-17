Канатная дорога на Ай-Петри открыта
Канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу 17 апреля
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанатная дорога на Ай-Петри
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе горного тематического парка.
"Ай-Петри просыпается в лучах весеннего солнца, и мы рады сообщить — сегодня канатная дорога работает в штатном режиме. Все готово, чтобы подарить вам день, полный ярких эмоций", - говорится в сообщении.
20 апреля состоится открытие сезона. Для крымчан и гостей полуострова подготовили праздничную шоу-программу, яркие инсталляции и фотозоны, добавили в пресс-службе.
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри в январе была закрыта для подготовки к новому сезону. Зимние месяцы – самые ветреные, и это время используют, чтобы тщательно подготовиться к курортному сезону. В туристическом центре уточняли, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта.
Канатная дорога - одна из главных достопримечательностей Большой Ялты. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки - это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
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