https://crimea.ria.ru/20221018/saldo-obyavil-o-peremeschenii-lyudey-na-levyy-bereg-dnepra-1124966309.html
Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города
Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T20:46
2022-10-18T20:46
2022-10-18T21:15
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра. По его словам, жители Донбасса ежедневно сталкиваются с обстрелами, гибнут люди, и "подобную участь Киев готовит и для Херсона". Российская армия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление, однако "полем боя этого противостояния могут стать города и деревни Херсонщины", отметил врио губернатора.Глава региона подчеркнул, что это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. "Там, где действуют военные, гражданским людям не место", добавил он.Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты >>Сальдо сообщил, что жителям области, кто решит переехать в другие регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты."Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области", - добавил он.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье. А власти Херсонской области добавили, что жителям выплатят компенсации за разрушенные ударами ВСУ дома.
https://crimea.ria.ru/20221018/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html
https://crimea.ria.ru/20221015/saldo-rasskazal-o-bezopasnosti-khersonskoy-oblasti-1124890992.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города
Врио губернатора Херсонской области объявил о перемещении людей на левый берег Днепра
20:46 18.10.2022 (обновлено: 21:15 18.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра.
По его словам, жители Донбасса ежедневно сталкиваются с обстрелами, гибнут люди, и "подобную участь Киев готовит и для Херсона". Российская армия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление, однако "полем боя этого противостояния могут стать города и деревни Херсонщины", отметил врио губернатора.
"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", - сообщил он.
Глава региона подчеркнул, что это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. "Там, где действуют военные, гражданским людям не место", добавил он.
"В этих условиях наша ключевая задача – сохранить человеческие жизни и позволить войскам РФ эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег", - написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо сообщил, что жителям области, кто решит переехать в другие регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты.
"Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области", - добавил он.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты
, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье. А власти Херсонской области добавили, что жителям выплатят компенсации
за разрушенные ударами ВСУ дома.