https://crimea.ria.ru/20221018/saldo-obyavil-o-peremeschenii-lyudey-na-levyy-bereg-dnepra-1124966309.html

Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города

Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T20:46

2022-10-18T20:46

2022-10-18T21:15

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра. По его словам, жители Донбасса ежедневно сталкиваются с обстрелами, гибнут люди, и "подобную участь Киев готовит и для Херсона". Российская армия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление, однако "полем боя этого противостояния могут стать города и деревни Херсонщины", отметил врио губернатора.Глава региона подчеркнул, что это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. "Там, где действуют военные, гражданским людям не место", добавил он.Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты >>Сальдо сообщил, что жителям области, кто решит переехать в другие регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты."Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области", - добавил он.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье. А власти Херсонской области добавили, что жителям выплатят компенсации за разрушенные ударами ВСУ дома.

https://crimea.ria.ru/20221018/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html

https://crimea.ria.ru/20221015/saldo-rasskazal-o-bezopasnosti-khersonskoy-oblasti-1124890992.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине