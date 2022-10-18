Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221018/saldo-obyavil-o-peremeschenii-lyudey-na-levyy-bereg-dnepra-1124966309.html
Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города
Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T20:46
2022-10-18T21:15
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047631_0:0:904:508_1920x0_80_0_0_9514d82f24349616bc9ce67b80b918d7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра. По его словам, жители Донбасса ежедневно сталкиваются с обстрелами, гибнут люди, и "подобную участь Киев готовит и для Херсона". Российская армия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление, однако "полем боя этого противостояния могут стать города и деревни Херсонщины", отметил врио губернатора.Глава региона подчеркнул, что это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. "Там, где действуют военные, гражданским людям не место", добавил он.Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты &gt;&gt;Сальдо сообщил, что жителям области, кто решит переехать в другие регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты."Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области", - добавил он.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье. А власти Херсонской области добавили, что жителям выплатят компенсации за разрушенные ударами ВСУ дома.
https://crimea.ria.ru/20221018/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html
https://crimea.ria.ru/20221015/saldo-rasskazal-o-bezopasnosti-khersonskoy-oblasti-1124890992.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047631_0:0:678:508_1920x0_80_0_0_e446b7c31f3c04974427c266db854e0e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города

Врио губернатора Херсонской области объявил о перемещении людей на левый берег Днепра

20:46 18.10.2022 (обновлено: 21:15 18.10.2022)
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра.
По его словам, жители Донбасса ежедневно сталкиваются с обстрелами, гибнут люди, и "подобную участь Киев готовит и для Херсона". Российская армия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление, однако "полем боя этого противостояния могут стать города и деревни Херсонщины", отметил врио губернатора.

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", - сообщил он.

Мирная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
07:01
Как живет Херсонская область
Глава региона подчеркнул, что это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. "Там, где действуют военные, гражданским людям не место", добавил он.

"В этих условиях наша ключевая задача – сохранить человеческие жизни и позволить войскам РФ эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег", - написал он в своем Telegram-канале.

Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты >>
Сальдо сообщил, что жителям области, кто решит переехать в другие регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты.
"Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области", - добавил он.
Бойцы Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 08:03
Сальдо рассказал о безопасности Херсонской области
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье. А власти Херсонской области добавили, что жителям выплатят компенсации за разрушенные ударами ВСУ дома.
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:26Химия любви: как чувства меняют работу организма
21:12В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные
20:57Продукты, ОСАГО и билеты на поезда: что подешевело и подорожало в Крыму
20:49Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине
20:46Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города
20:19В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
20:09Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт
19:50Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в свои квартиры
19:28В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада
19:09В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров"
18:50ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области
18:38ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области
18:23Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек
18:11Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ
18:02Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней
17:52Когда в Крыму включат отопление в жилых домах
17:33Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области
17:26Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ
17:17В Израиле сделали заявление о поставках вооружения Украине
16:56Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома
Лента новостейМолния