https://crimea.ria.ru/20221018/zhiteli-khersonskoy-oblasti-poluchat-zhilischnye-sertifikaty-dlya-pereseleniya--1124958304.html

Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения

Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения

Желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Об... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T14:46

2022-10-18T14:46

2022-10-18T14:46

новые регионы россии

херсонская область

марат хуснуллин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/15/1117721573_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_cf7d1f871f3b661e5acd18b9aaec7096.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости."Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм - это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует. За базу берем полностью наш отработанный формат", - сказал Хуснуллин по итогам заседания в Госдуме во вторник.Вице-премьер отметил, что по жилищному сертификату жители Херсонской области смогут купить недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке.А до тех пор, пока выезжающие из региона граждане не определились с покупкой, им будет бесплатно предоставлено жилье, добавил Хуснуллин.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился за федеральной помощью для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. Позже он сообщил, что с просьбой о содействии в выезде обратились 350 человек.Государственный жилищный сертификат (ГЖС) — это именное свидетельство, удостоверяющее право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры для определенных категорий льготников. Чаще всего у сертификата есть срок действия, и его нельзя нарушать.

https://crimea.ria.ru/20221018/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html

новые регионы россии

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, марат хуснуллин, общество