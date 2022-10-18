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Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения
Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения
Желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Об... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T14:46
2022-10-18T14:46
новые регионы россии
херсонская область
марат хуснуллин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости."Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм - это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует. За базу берем полностью наш отработанный формат", - сказал Хуснуллин по итогам заседания в Госдуме во вторник.Вице-премьер отметил, что по жилищному сертификату жители Херсонской области смогут купить недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке.А до тех пор, пока выезжающие из региона граждане не определились с покупкой, им будет бесплатно предоставлено жилье, добавил Хуснуллин.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился за федеральной помощью для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. Позже он сообщил, что с просьбой о содействии в выезде обратились 350 человек.Государственный жилищный сертификат (ГЖС) — это именное свидетельство, удостоверяющее право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры для определенных категорий льготников. Чаще всего у сертификата есть срок действия, и его нельзя нарушать.
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новые регионы россии, херсонская область, марат хуснуллин, общество
Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения

Хуснуллин: переезжающим из Херсонской области выдадут жилищные сертификаты

14:46 18.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКвартира. Архивное фото
Квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.
"Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм - это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует. За базу берем полностью наш отработанный формат", - сказал Хуснуллин по итогам заседания в Госдуме во вторник.
Вице-премьер отметил, что по жилищному сертификату жители Херсонской области смогут купить недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке.
"По этому жилищному сертификату они могут купить либо дом, либо квартиру - хоть на вторичном, хоть на первичном рынке жилья - в любом регионе РФ", - отметил он.
А до тех пор, пока выезжающие из региона граждане не определились с покупкой, им будет бесплатно предоставлено жилье, добавил Хуснуллин.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился за федеральной помощью для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. Позже он сообщил, что с просьбой о содействии в выезде обратились 350 человек.
Мирная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
07:01
Как живет Херсонская область
Государственный жилищный сертификат (ГЖС) — это именное свидетельство, удостоверяющее право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры для определенных категорий льготников. Чаще всего у сертификата есть срок действия, и его нельзя нарушать.
 
Новые регионы РоссииХерсонская областьМарат ХуснуллинОбщество
 
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