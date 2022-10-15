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Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты
Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты
Украине невыгодно подрывать ДнепроГЭС во вред Крыму, а прорыв Каховской дамбы невозможен. Такое мнение в ответ на панические настроения в обществе высказал в... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T08:03
2022-10-15T08:03
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украине невыгодно подрывать ДнепроГЭС во вред Крыму, а прорыв Каховской дамбы невозможен. Такое мнение в ответ на панические настроения в обществе высказал в эфире радио "Спутник в Крыму" завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.Эксперт считает, что технически это также сделать довольно непросто.ДнепроГЭС – сложное по инженерным характеристикам стратегическое сооружение, которое возводилось с большим запасом мощности.Также специалисты считают дилетантскими разговоры о том, что подрывы водных сооружений необходимы Киеву, чтобы добраться до Херсона по большой воде. В экспертной среде единодушно мнение, что форсировать любой водный объект по большой воде в разы сложнее.
https://crimea.ria.ru/20220919/vsu-vypustili-po-novoy-kakhovke-20-raket-est-popadaniya-u-kakhovskoy-ges-1124552800.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), херсонская область
Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты

Эксперты: почему прорыва Каховской дамбы и ДнепроГЭС со стороны Украины не будет

08:03 15.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украине невыгодно подрывать ДнепроГЭС во вред Крыму, а прорыв Каховской дамбы невозможен. Такое мнение в ответ на панические настроения в обществе высказал в эфире радио "Спутник в Крыму" завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.
"ДнепроГЭС в первую очередь вырабатывает электроэнергию, с которой на Украине сейчас большие проблемы. Сейчас Украина активно сбрасывает воду на плотине, чтобы восполнить энергопотери. Поэтому разговоры о том, что возможен подрыв плотины в Запорожье якобы во вред Крыму – нелогичны. Это, как минимум, невыгодно самой Украине. Все эти слухи распространяются с одной целью – посеять панику в обществе и загнать крымчан в депрессию", – прокомментировал Илья Николенко.
Эксперт считает, что технически это также сделать довольно непросто.
ДнепроГЭС – сложное по инженерным характеристикам стратегическое сооружение, которое возводилось с большим запасом мощности.
"На ДепроГЭС запас мощности превышает сейсмические нагрузки. Даже если допустить прорыв плотины, то это повысит уровень в нижнем водотоке и то кратковременно. Есть система шлюзов, регулирующих уровень и объем днепровской воды. То же касается и Каховской дамбы – каскадного сооружения с переливами", – поясняет эксперт.
Также специалисты считают дилетантскими разговоры о том, что подрывы водных сооружений необходимы Киеву, чтобы добраться до Херсона по большой воде. В экспертной среде единодушно мнение, что форсировать любой водный объект по большой воде в разы сложнее.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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