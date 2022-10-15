https://crimea.ria.ru/20221015/vozmozhen-li-proryv-damby-dneprogesa-i-kakhovskoy-ges-ukrainoy--eksperty-1124880935.html

Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты

Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты

Украине невыгодно подрывать ДнепроГЭС во вред Крыму, а прорыв Каховской дамбы невозможен. Такое мнение в ответ на панические настроения в обществе высказал в... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T08:03

2022-10-15T08:03

2022-10-15T08:03

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украине невыгодно подрывать ДнепроГЭС во вред Крыму, а прорыв Каховской дамбы невозможен. Такое мнение в ответ на панические настроения в обществе высказал в эфире радио "Спутник в Крыму" завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.Эксперт считает, что технически это также сделать довольно непросто.ДнепроГЭС – сложное по инженерным характеристикам стратегическое сооружение, которое возводилось с большим запасом мощности.Также специалисты считают дилетантскими разговоры о том, что подрывы водных сооружений необходимы Киеву, чтобы добраться до Херсона по большой воде. В экспертной среде единодушно мнение, что форсировать любой водный объект по большой воде в разы сложнее.

https://crimea.ria.ru/20220919/vsu-vypustili-po-novoy-kakhovke-20-raket-est-popadaniya-u-kakhovskoy-ges-1124552800.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), херсонская область