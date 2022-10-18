https://crimea.ria.ru/20221018/zhitelyam-khersonskoy-oblasti-vyplatyat-kompensatsii-za-razrushennye-doma-1124961515.html

Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома

Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома

Жители Херсонской области будут получать компенсацию за утраченное в результате обстрелов ВСУ жилье, соответствующее постановление уже подписано. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T16:56

2022-10-18T16:56

2022-10-18T16:56

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители Херсонской области будут получать компенсацию за утраченное в результате обстрелов ВСУ жилье, соответствующее постановление уже подписано. Об этом сообщила заместитель главы региона Екатерина Губарева."Создается комиссия по назначению, и прорабатываются механизмы начисления выплат. Выплатами будет заниматься министерство труда и социальной политики Херсонской области. У пострадавших будут собирать необходимые документы и назначаться выплаты", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье.

https://crimea.ria.ru/20221018/zhiteli-khersonskoy-oblasti-poluchat-zhilischnye-sertifikaty-dlya-pereseleniya--1124958304.html

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херсонская область, общество