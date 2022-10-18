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Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома
Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома
Жители Херсонской области будут получать компенсацию за утраченное в результате обстрелов ВСУ жилье, соответствующее постановление уже подписано. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T16:56
2022-10-18T16:56
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители Херсонской области будут получать компенсацию за утраченное в результате обстрелов ВСУ жилье, соответствующее постановление уже подписано. Об этом сообщила заместитель главы региона Екатерина Губарева."Создается комиссия по назначению, и прорабатываются механизмы начисления выплат. Выплатами будет заниматься министерство труда и социальной политики Херсонской области. У пострадавших будут собирать необходимые документы и назначаться выплаты", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье.
https://crimea.ria.ru/20221018/zhiteli-khersonskoy-oblasti-poluchat-zhilischnye-sertifikaty-dlya-pereseleniya--1124958304.html
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херсонская область, общество
Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома

Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные ударами ВСУ дома

16:56 18.10.2022
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители Херсонской области будут получать компенсацию за утраченное в результате обстрелов ВСУ жилье, соответствующее постановление уже подписано. Об этом сообщила заместитель главы региона Екатерина Губарева.
"Создается комиссия по назначению, и прорабатываются механизмы начисления выплат. Выплатами будет заниматься министерство труда и социальной политики Херсонской области. У пострадавших будут собирать необходимые документы и назначаться выплаты", - написала она в своем Telegram-канале.
Квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
14:46
Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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