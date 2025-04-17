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В Севастополе остановили паром
В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 17.04.2025
В Севастополе остановили паром
В Севастополе приостановлено движение парома на северную сторону города. Об этом сообщает в четверг городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T08:48
2025-04-17T08:48
2025-04-17T08:48
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паромы и катера в севастополе
транспорт
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общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома на северную сторону города. Об этом сообщает в четверг городской департамент транспорта.Причины ограничения движения не сообщаются. Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе остановили паром
В Севастополе паром приостановил движение