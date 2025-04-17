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В Севастополе остановили паром

В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 17.04.2025

В Севастополе остановили паром

В Севастополе приостановлено движение парома на северную сторону города. Об этом сообщает в четверг городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T08:48

2025-04-17T08:48

2025-04-17T08:48

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

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новости севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома на северную сторону города. Об этом сообщает в четверг городской департамент транспорта.Причины ограничения движения не сообщаются. Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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