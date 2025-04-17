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В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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В Севастополе остановили паром
В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 17.04.2025
В Севастополе остановили паром
В Севастополе приостановлено движение парома на северную сторону города. Об этом сообщает в четверг городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T08:48
2025-04-17T08:48
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома на северную сторону города. Об этом сообщает в четверг городской департамент транспорта.Причины ограничения движения не сообщаются. Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, новости севастополя, общество
В Севастополе остановили паром

В Севастополе паром приостановил движение

08:48 17.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома на северную сторону города. Об этом сообщает в четверг городской департамент транспорта.
"Паром на линии "Артиллерийская бухта - Северная" приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причины ограничения движения не сообщаются. Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортНовости СевастополяОбщество
 
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