https://crimea.ria.ru/20221022/zhiteley-khersona-prizvali-nemedlenno-uekhat-s-pravogo-berega-dnepra-1125041397.html

Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра

Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра

Власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T16:06

2022-10-22T16:06

2022-10-22T16:06

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.Как изменилось мнение жителей Херсона об Украине >>Это касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации. В администрации уточнили, что уехать на левобережную часть Днепра можно из "Речпорта". Оттуда отправляются речные катера до города Алешки.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221020/kak-vyekhat-na-levoberezhe-i-v-drugie-regiony-rf-iz-khersonskoy-oblasti-1124994242.html

херсонская область

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херсонская область, общество