Рейтинг@Mail.ru
Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221022/zhiteley-khersona-prizvali-nemedlenno-uekhat-s-pravogo-berega-dnepra-1125041397.html
Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра
Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра
Власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T16:06
2022-10-22T16:06
херсонская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1124993564_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_3e08d771043d47b221ee5ecd5f4f2321.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.Как изменилось мнение жителей Херсона об Украине &gt;&gt;Это касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации. В администрации уточнили, что уехать на левобережную часть Днепра можно из "Речпорта". Оттуда отправляются речные катера до города Алешки.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221020/kak-vyekhat-na-levoberezhe-i-v-drugie-regiony-rf-iz-khersonskoy-oblasti-1124994242.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1124993564_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_2437b3e43afabb9519292882f66e8c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, общество
Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра

Жителей Херсона призвали жителей немедленно переправиться на левый берег Днепра

16:06 22.10.2022
 
© ANDREY BORODULINВид на Херсон. Фото AFP
Вид на Херсон. Фото AFP
© ANDREY BORODULIN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.
Как изменилось мнение жителей Херсона об Украине >>
"Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра" — говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.
Это касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации. В администрации уточнили, что уехать на левобережную часть Днепра можно из "Речпорта". Оттуда отправляются речные катера до города Алешки.
КПП на границе Крыма и Херсонской области. Фото AFP
20 октября, 12:36
Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
 
Херсонская областьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели
17:52ВСУ выпустили по жилым районам Новой Каховки 10 снарядов HIMARS и "Ольха"
17:19Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат
17:04Пять крымских сел и район Симферополя на сутки останутся без воды
16:47Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО
16:30На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией
16:06Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра
15:49Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области
15:38Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым
15:14В Херсонесе школьники попробуют себя в профессии археолога и реставратора
14:59Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации
14:41Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область
14:32Российские военные отбили атаки ВСУ на трех основных направлениях
14:22Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове
14:09Жителей Херсонской области поселили в здравницах Краснодарского края
13:51Число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11
13:39Ветер усилится: прогноз ФОБОС для района Керченской переправы
13:14Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште
12:57"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений от взрывов в субботу
12:56Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области
Лента новостейМолния