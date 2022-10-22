Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра
Жителей Херсона призвали жителей немедленно переправиться на левый берег Днепра
© ANDREY BORODULINВид на Херсон. Фото AFP
© ANDREY BORODULIN
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.
"Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра" — говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.
Это касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации. В администрации уточнили, что уехать на левобережную часть Днепра можно из "Речпорта". Оттуда отправляются речные катера до города Алешки.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.