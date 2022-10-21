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Как изменилось мнение жителей Херсона об Украине - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Как изменилось мнение жителей Херсона об Украине
Как изменилось мнение жителей Херсона об Украине - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Как изменилось мнение жителей Херсона об Украине
Люди в Херсоне спокойно относятся к переезду в другие населенные пункты, а все службы остаются работать в городе, чтобы выполнять свой долг. Непрекращающиеся... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T19:15
2022-10-21T19:15
украина
херсонская область
общество
мнения
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Люди в Херсоне спокойно относятся к переезду в другие населенные пункты, а все службы остаются работать в городе, чтобы выполнять свой долг. Непрекращающиеся обстрелы региона поменяли мнение даже тех жителей, которые не скрывали своей проукраинской позиции. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель федерации профсоюзов Херсонской области Сергей Дубовик."Мы понимаем, что США, НАТО начали поставлять украинским террористическим образованиям оружие дальнего действия. Линия фронта не так уж далеко — 30-50 км. То есть, до города может долететь все, что хочешь. Обстрелы не прекращаются. И когда в городе есть дети, женщины и старики — мы, конечно, хотим их уберечь, сохранить", — рассказал Дубовик.По его словам, жителям предлагаются разные варианты для переезда, в том числе на долгосрочной основе.Сколько вещей можно взять выезжающим из Херсонской области - власти &gt;&gt;"Поступают предложения чтобы люди выехали добровольно, никто никого не заставляет. В этом разница Украины и России, это забота о ближнем", — подчеркнул он.Дубовик также отметил, что все службы города остаются на местах и продолжают выполнять свои непосредственные обязанности.Он также подчеркнул, что жители, которые придерживались проукраинской позиции, поменяли свою точку зрения из-за действий киевского режима."Даже те люди, которые ждали, что их придут "освобождать" (вооруженные формирования Украины — ред.), разочаровались в Украине, разочаровались в ВСУ. Они говорят, что уже не хотят возвращения Украины. Они открыто об этом говорят", — заключил Дубовик.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во вторник объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область &gt;&gt;Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.
https://crimea.ria.ru/20221020/kak-vyekhat-na-levoberezhe-i-v-drugie-regiony-rf-iz-khersonskoy-oblasti-1124994242.html
https://crimea.ria.ru/20221021/kakhovskaya-ges-chto-seychas-i-kakoy-ee-pomnyat-1125024784.html
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4.7
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украина, херсонская область, общество, мнения, специальная военная операция рф на украине
Как изменилось мнение жителей Херсона об Украине

Общественник из Херсона рассказал, как местные жители поменяли мнение об Украине

19:15 21.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Херсона
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Люди в Херсоне спокойно относятся к переезду в другие населенные пункты, а все службы остаются работать в городе, чтобы выполнять свой долг. Непрекращающиеся обстрелы региона поменяли мнение даже тех жителей, которые не скрывали своей проукраинской позиции. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель федерации профсоюзов Херсонской области Сергей Дубовик.
"Мы понимаем, что США, НАТО начали поставлять украинским террористическим образованиям оружие дальнего действия. Линия фронта не так уж далеко — 30-50 км. То есть, до города может долететь все, что хочешь. Обстрелы не прекращаются. И когда в городе есть дети, женщины и старики — мы, конечно, хотим их уберечь, сохранить", — рассказал Дубовик.
По его словам, жителям предлагаются разные варианты для переезда, в том числе на долгосрочной основе.
Сколько вещей можно взять выезжающим из Херсонской области - власти >>
"Поступают предложения чтобы люди выехали добровольно, никто никого не заставляет. В этом разница Украины и России, это забота о ближнем", — подчеркнул он.
Дубовик также отметил, что все службы города остаются на местах и продолжают выполнять свои непосредственные обязанности.
"Органы власти, медики - никто никуда не уехал. Люди находятся на местах. Даже сегодня людей, которые пострадали на мосту, отвезли в больницу, потому что врачи на месте. Мы понимаем, что чем больше военных событий будет происходить, тем больше будет раненых, соответственно, нужна будет медицинская помощь. Естественно, нужна координация — у военных свои задачи, у ВГА свои задачи. И никто не бросит ни население, ни город", — заверил лидер профсоюзов региона.
КПП на границе Крыма и Херсонской области. Фото AFP
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Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области
Он также подчеркнул, что жители, которые придерживались проукраинской позиции, поменяли свою точку зрения из-за действий киевского режима.
"Даже те люди, которые ждали, что их придут "освобождать" (вооруженные формирования Украины — ред.), разочаровались в Украине, разочаровались в ВСУ. Они говорят, что уже не хотят возвращения Украины. Они открыто об этом говорят", — заключил Дубовик.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во вторник объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.
Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область >>
Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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